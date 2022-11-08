20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 61.24
eur 60.90
Тема дняНа стройке четвертого моста загорелся экскаватор
Все новости
Все новости

Экскаватор загорелся на строительстве четвертого моста в Новосибирске

Пожар начался в моторном отсеке

1 254
ds

В пожаре никто не пострадал

Поделиться

В Новосибирске 8 ноября на левом берегу загорелся экскаватор. По информации группы АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», пожар случился на стройке четвертого моста. На место выезжали спасатели МЧС.

— В 14:49 пожарно-спасательное подразделение Новосибирска реагировало на пожар в автотранспорте по адресу Большая, 7. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения стало известно, что возгорание началось в моторном отсеке гусеничного экскаватора. Водитель не пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

На месте работают дознаватели МЧС, которые установят причину возгорания. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ВИС — концессионера четвертого моста.

На выходных на трассе в Новосибирской области столкнулись две фуры. В результате аварии транспортные средства загорелись.

МостПожарЭкскаватор
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2