Экскаватор загорелся на строительстве четвертого моста в Новосибирске
Пожар начался в моторном отсеке
В Новосибирске 8 ноября на левом берегу загорелся экскаватор. По информации группы АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», пожар случился на стройке четвертого моста. На место выезжали спасатели МЧС.
— В 14:49 пожарно-спасательное подразделение Новосибирска реагировало на пожар в автотранспорте по адресу Большая, 7. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения стало известно, что возгорание началось в моторном отсеке гусеничного экскаватора. Водитель не пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
На месте работают дознаватели МЧС, которые установят причину возгорания. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ВИС — концессионера четвертого моста.
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