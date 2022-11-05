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Тема дняВнедорожник перевернулся в Новосибирске
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Две фуры вспыхнули на новосибирской трассе

ДТП произошло на трассе около Черепаново Новосибирской области

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ДТП произошло на трассе вблизи Черепаново

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На трассе в Новосибирской области столкнулись две фуры. В результате аварии транспортные средства загорелись.

Как сообщают читатели НГС, инцидент произошел на автодороге вблизи Черепаново, на месте работает скорая помощь. Один из грузовиков — бензовоз.

После ДТП на трассе образовалась пробка

После ДТП на трассе образовалась пробка

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По информации читателей издания, водитель одного грузовика выжил, о состоянии здоровья второго не сообщается. Вместе с выжившим водителем в кабине фуры находилась его жена.

В паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что живы оба водителя. Они с различными травмами доставлены в больницу. Женщина-пассажир погибла.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу региональных ГУ МЧС России и ГИБДД с просьбой прокомментировать происшествие.

По данным 2ГИС, после аварии на трассе образовался затор 10 километров.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Тяжелейшее ДТП, — пишет один из пользователей сервиса.

После ДТП образовалась пробка

После ДТП образовалась пробка

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В середине октября в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области в результате аварии вспыхнула фура. Водитель погиб на месте.

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