Две фуры вспыхнули на новосибирской трассе
ДТП произошло на трассе около Черепаново Новосибирской области
На трассе в Новосибирской области столкнулись две фуры. В результате аварии транспортные средства загорелись.
Как сообщают читатели НГС, инцидент произошел на автодороге вблизи Черепаново, на месте работает скорая помощь. Один из грузовиков — бензовоз.
По информации читателей издания, водитель одного грузовика выжил, о состоянии здоровья второго не сообщается. Вместе с выжившим водителем в кабине фуры находилась его жена.
В паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что живы оба водителя. Они с различными травмами доставлены в больницу. Женщина-пассажир погибла.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу региональных ГУ МЧС России и ГИБДД с просьбой прокомментировать происшествие.
По данным 2ГИС, после аварии на трассе образовался затор 10 километров.
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд. Тяжелейшее ДТП, — пишет один из пользователей сервиса.
В середине октября в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области в результате аварии вспыхнула фура. Водитель погиб на месте.