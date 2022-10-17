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СрочноСмертельное ДТП с пожаром на трассе
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Фура вспыхнула на новосибирской трассе: водитель погиб на месте

В причинах аварии разбираются полицейские

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От чего именно погиб водитель загоревшейся фуры, предстоит выяснить экспертам

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Утром 17 октября в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области погиб водитель загоревшейся фуры.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, из-за столкновения двух тяжелых грузовиков один из них загорелся.

— Пожар на площади 33 квадратных метра был ликвидирован за пару минут, — уточнил замначальника пресс-службы ведомства Артем Щербаков, — помимо тушения возгорания, личный состав дежурного караула проверил аккумуляторы транспортных средств для исключения возможности повторного воспламенения. Затем пожарные провели смыв топлива с проезжей части.

Водитель загоревшейся фуры, по данным спасателей, погиб на месте, но по какой причине, пока неизвестно.

НГС обратился за комментариями в ГИБДД по Новосибирской области и следственное управление СК РФ, чтобы узнать подробности происшествия.

В выходные НГС рассказывал, как водитель врезался в памятник на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Мужчина погиб от полученных травм.

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