Фура вспыхнула на новосибирской трассе: водитель погиб на месте
В причинах аварии разбираются полицейские
Утром 17 октября в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области погиб водитель загоревшейся фуры.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, из-за столкновения двух тяжелых грузовиков один из них загорелся.
— Пожар на площади 33 квадратных метра был ликвидирован за пару минут, — уточнил замначальника пресс-службы ведомства Артем Щербаков, — помимо тушения возгорания, личный состав дежурного караула проверил аккумуляторы транспортных средств для исключения возможности повторного воспламенения. Затем пожарные провели смыв топлива с проезжей части.
Водитель загоревшейся фуры, по данным спасателей, погиб на месте, но по какой причине, пока неизвестно.
НГС обратился за комментариями в ГИБДД по Новосибирской области и следственное управление СК РФ, чтобы узнать подробности происшествия.
В выходные НГС рассказывал, как водитель врезался в памятник на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Мужчина погиб от полученных травм.