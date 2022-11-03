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«Были вынуждены вызвать полицию»: S7 — о посадке пассажиров рейса Екатеринбург — Иркутск в Новосибирске

Люди смогут улететь в Иркутск в 19:00

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В аэропорту Толмачево пассажиры оказались утром 3 ноября

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Пассажиры рейса Екатеринбург — Иркутск, которых сегодня, 3 ноября, привезли в Новосибирск, смогут отправиться до конечной точки в 19:00.

Об этом сообщили в компании S7. Пассажиры должны были вылететь из Екатеринбурга в Иркутск вечером 2 ноября, но из-за аварии в аэропорту Иркутска рейс задержали на 10 часов, а потом перенаправили в Новосибирск.

— Пассажиры этого рейса в данный момент находятся в гостинице, на 19:00 местного времени у них запланирован рейс из НСК в Иркутск. Всех привезем к этому времени из гостиницы. Аэропорт Иркутска долгое время не работал из-за инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», — сообщили в пресс-службе S7.

В пресс-службе также подтвердили, что сотрудники вызывали полицию после того, как некоторые пассажиры начали возмущаться. По словам своих пассажиров, они начали ругаться, когда им сообщили, что из Новосибирска они должны добираться до Иркутска сами.

— Чтобы избежать беспорядков, представитель был вынужден вызвать полицию, — добавили в пресс-службе S7.

После вызова полиции пассажиры обратились в транспортную прокуратуру. Как уточнили в прокуратуре, правоохранители проверяют информацию.

На прошлой неделе, 28 октября, самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, прервал свой полет и приземлился в аэропорту Якутска.

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