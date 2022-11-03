«Были вынуждены вызвать полицию»: S7 — о посадке пассажиров рейса Екатеринбург — Иркутск в Новосибирске

Пассажиры рейса Екатеринбург — Иркутск, которых сегодня, 3 ноября, привезли в Новосибирск, смогут отправиться до конечной точки в 19:00.

Об этом сообщили в компании S7. Пассажиры должны были вылететь из Екатеринбурга в Иркутск вечером 2 ноября, но из-за аварии в аэропорту Иркутска рейс задержали на 10 часов, а потом перенаправили в Новосибирск.

— Пассажиры этого рейса в данный момент находятся в гостинице, на 19:00 местного времени у них запланирован рейс из НСК в Иркутск. Всех привезем к этому времени из гостиницы. Аэропорт Иркутска долгое время не работал из-за инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», — сообщили в пресс-службе S7.