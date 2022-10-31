Водитель «Жигулей» не справился с управлением и утонул в водоеме в Новосибирской области
Дорога обледенела из-за погоды
В Новосибирской области 28 октября водитель «Жигулей» не справился с управлением автомобилем и утонул в водоеме. ДТП произошло в Чановском районе.
— В 13 часов 30 минут 39-летний мужчина, двигаясь со стороны села Таган в сторону деревни Новояблоновка на автомобиле ВАЗ-21074 по автодороге
В результате ДТП водитель скончался на месте. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
В Новосибирской области 29 октября из-за обледенелой дороги произошло ДТП с тремя автомобилями на Северном объезде. В результате пострадали люди, а грузовик опрокинулся в кювет.