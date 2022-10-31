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Водитель «Жигулей» не справился с управлением и утонул в водоеме в Новосибирской области

Дорога обледенела из-за погоды

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ДТП произошло на прошедших выходных

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В Новосибирской области 28 октября водитель «Жигулей» не справился с управлением автомобилем и утонул в водоеме. ДТП произошло в Чановском районе.

— В 13 часов 30 минут 39-летний мужчина, двигаясь со стороны села Таган в сторону деревни Новояблоновка на автомобиле ВАЗ-21074 по автодороге Н-2934 Таган — Новояблоновка Чановского района Новосибирской области 6 км + 800 м, в пути следования не справился с управлением транспортным средством, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и затоплением авто в естественном водоеме, — рассказали в ГИБДД по Чановскому району.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

В Новосибирской области 29 октября из-за обледенелой дороги произошло ДТП с тремя автомобилями на Северном объезде. В результате пострадали люди, а грузовик опрокинулся в кювет.

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