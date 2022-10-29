Массовое ДТП на обледенелой дороге произошло на Северном объезде — машины выбросило в кювет

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, авария произошла около 11 утра на 42 километре Северного обхода. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 двигался со стороны поселка Рыбачий в направлении поселка Садовый и не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с «Тойотой Камри», а после удара вернулся на свою полосу и столкнулся с «Мицубиси Паджеро», который двигался в попутном направлении.

