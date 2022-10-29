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Массовое ДТП на обледенелой дороге произошло на Северном объезде — машины выбросило в кювет

Большой грузовик опрокинулся, пытаясь уйти от столкновения

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В массовой аварии на скользкой дороге пострадали два человека

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ДТП с тремя автомобилями произошло утром 29 октября на Северном объезде — в результате пострадали люди, а грузовик опрокинулся в кювет.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, авария произошла около 11 утра на 42 километре Северного обхода. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 двигался со стороны поселка Рыбачий в направлении поселка Садовый и не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с «Тойотой Камри», а после удара вернулся на свою полосу и столкнулся с «Мицубиси Паджеро», который двигался в попутном направлении.

— В результате ДТП пострадали водитель и женщина пассажир ВАЗ 2107, которые с различными травмами доставлены в лечебное учреждение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще один автомобиль, грузовик «Сканиа», после происшествия оказался в кювете, хотя не участвовал в ДТП. Как объяснили в госавтоинспекции, увидев аварию, он пытался уйти от столкновения, не справился с управлением и опрокинулся. Его водитель не пострадал.

На последние выходные октября в Новосибирской области установилась морозная погода: температура сегодня ночью опустилась до -4, синоптики прогнозируют появление временного снежного покрова. А в ноябре новосибирцам пообещали уже совсем зимние морозы до -25. В ГИБДД предупреждают водителей о скользких дорогах.

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