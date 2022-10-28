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Какими будут последние выходные октября в Новосибирске: новый прогноз

Синоптики ожидают, что временно ляжет снег

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Синоптики предупреждают, что в субботу вечером ляжет снег

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Новосибирские синоптики составили новый прогноз погоды. На выходных в Новосибирске выпадет снег, а температура ночью опустится до -4 градусов.

— Мы находимся на западной периферии циклона. Масса достаточно прохладная, но порции облачности с осадками в виде снега проскакивают через Урал с Запада на Восток, немножко обивая Новосибирск. И ночные температуры отрицательные в этом циклоне, а дневные слабоположительные или смешанные, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра.

В субботу, 29 октября, преимущественно без осадков, в конце дня небольшой мокрый снег, местами появление временного снежного покрова. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -2... -4 градуса, днем 0... +2 градуса.

В воскресенье, 30 октября, ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Температура ночью -3... -5 градусов. Днем +1... +3 градуса.

В понедельник, 31 октября, преимущественно без осадков. Ветер южный 4–9 м/с. Температура ночью -2... -4 градуса, днем +2... +4 градуса.

Ранее новосибирские синоптики объяснили, когда в регионе могут начаться морозы до -30 градусов.

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