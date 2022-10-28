Какими будут последние выходные октября в Новосибирске: новый прогноз
Синоптики ожидают, что временно ляжет снег
Новосибирские синоптики составили новый прогноз погоды. На выходных в Новосибирске выпадет снег, а температура ночью опустится до -4 градусов.
— Мы находимся на западной периферии циклона. Масса достаточно прохладная, но порции облачности с осадками в виде снега проскакивают через Урал с Запада на Восток, немножко обивая Новосибирск. И ночные температуры отрицательные в этом циклоне, а дневные слабоположительные или смешанные, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов новосибирского гидрометцентра.
В субботу, 29 октября, преимущественно без осадков, в конце дня небольшой мокрый снег, местами появление временного снежного покрова. Ветер юго-западный
В воскресенье, 30 октября, ночью местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный
В понедельник, 31 октября, преимущественно без осадков. Ветер южный
Ранее новосибирские синоптики объяснили, когда в регионе могут начаться морозы до -30 градусов.