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Ночью до -25 градусов: какой ноябрь ждет новосибирцев — изучаем прогнозы

Сильный холод придет в середине месяца

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ds

Сильные снегопады придут в город с 6–7 ноября

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Октябрь почти подошел к концу, а в Новосибирске пока не установился постоянный снежный покров. И в целом погода остается теплой и балует горожан. Насколько задержится тепло и когда ждать морозов до -25 градусов — изучаем прогнозы популярных сервисов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», начало ноября будет очень теплым. С 1 по 5 ноября дневные температуры будут +3... +5 градусов, а 2 ноября воздух может прогреться до +7 градусов. Ночью будет не ниже -1 градуса. Затем начнется похолодание. Снег ждем уже начиная с 6 ноября, и, соответственно, установления постоянного снежного покрова. Днем ожидается -5... -7 градусов, в темное время суток температура может опускаться до -10 градусов.

Месяц будет достаточно снежным

Месяц будет достаточно снежным

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Gismeteo обещает новосибирцам очень холодный ноябрь. Начиная с 6 числа, дневные температуры начнут достаточно быстро снижаться. И к середине месяца днем ожидается -14... -16 градусов. Ночью температура может опуститься до -22... -25 градусов. Месяц ожидается снежным и пасмурным, постоянный покров стоит ждать после 8 ноября. В третьей декаде ноября станет чуть теплее. Днем будет -5... -7 градусов, ночью — около -7... -10 градусов.

Месяц ожидается снежным и пасмурным, постоянный снежный покров стоит ждать после 8 ноября

Месяц ожидается снежным и пасмурным, постоянный снежный покров стоит ждать после 8 ноября

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Meteovesti обещают очень теплый ноябрь. Похолодание ожидается только после 7 ноября и до середины месяца днем будет -3 градуса, а ночью — -3... -6 градусов. С 12 по 15 ноября будет намного холоднее. Днем — -8... -10 градусов, а ночью — -16... -18 градусов. Затем тепло вернется и конец месяца будет жарким — воздух днем может прогреться до 0 градусов и даже до +2 градусов.

Начало месяца будет теплым, а середина очень холодной

Начало месяца будет теплым, а середина очень холодной

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Конец месяца будет жарким — воздух днем может прогреться до 0 градусов и даже +2 градусов

Конец месяца будет жарким — воздух днем может прогреться до 0 градусов и даже +2 градусов

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Новосибирские синоптики также объяснили, когда в регионе могут начаться морозы до -30 градусов.

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