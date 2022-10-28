Ночью до -25 градусов: какой ноябрь ждет новосибирцев — изучаем прогнозы

Октябрь почти подошел к концу, а в Новосибирске пока не установился постоянный снежный покров. И в целом погода остается теплой и балует горожан. Насколько задержится тепло и когда ждать морозов до -25 градусов — изучаем прогнозы популярных сервисов.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», начало ноября будет очень теплым. С 1 по 5 ноября дневные температуры будут +3... +5 градусов, а 2 ноября воздух может прогреться до +7 градусов. Ночью будет не ниже -1 градуса. Затем начнется похолодание. Снег ждем уже начиная с 6 ноября, и, соответственно, установления постоянного снежного покрова. Днем ожидается -5... -7 градусов, в темное время суток температура может опускаться до -10 градусов.