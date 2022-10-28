Ночью до -25 градусов: какой ноябрь ждет новосибирцев — изучаем прогнозы
Сильный холод придет в середине месяца
Октябрь почти подошел к концу, а в Новосибирске пока не установился постоянный снежный покров. И в целом погода остается теплой и балует горожан. Насколько задержится тепло и когда ждать морозов до -25 градусов — изучаем прогнозы популярных сервисов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», начало ноября будет очень теплым. С 1 по 5 ноября дневные температуры будут
Gismeteo обещает новосибирцам очень холодный ноябрь. Начиная с 6 числа, дневные температуры начнут достаточно быстро снижаться. И к середине месяца днем ожидается
Meteovesti обещают очень теплый ноябрь. Похолодание ожидается только после 7 ноября и до середины месяца днем будет -3 градуса, а ночью —
Новосибирские синоптики также объяснили, когда в регионе могут начаться морозы до -30 градусов.