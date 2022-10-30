Частный дом сгорел ночью в Кировском районе Новосибирска — очевидцы сняли огромное пламя на видео
В тушении были задействованы 8 единиц техники
В ночь на 30 октября загорелся частный дом
На записи видно, как открытым огнем полыхает дом и надворные постройки. В кадр также попал спасатель, который из пожарного рукава пытается сбить огонь.
По данным пресс-службы управления МЧС по Новосибирской области, очевидцы сообщили о пожаре в 01:53. В 02:05 спасатели начали тушить. 50 минут им понадобилось, чтобы локализовать открытый огонь. На тушении были задействованы 28 человек и 8 единиц техники.
— В результате пожара огнем поврежден частный дом и надворные постройки на общей площади
Причины возгорания устанавливаются.
29 октября жительница Новосибирска погибла во время пожара в квартире.