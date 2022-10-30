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Частный дом сгорел ночью в Кировском районе Новосибирска — очевидцы сняли огромное пламя на видео

В тушении были задействованы 8 единиц техники

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Пожар тушили 28 человек

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В ночь на 30 октября загорелся частный дом № 4, расположенный в 15-м Бронном переулке в Кировском районе. Очевидцы сняли впечатляющего размера пламя на видео.

На записи видно, как открытым огнем полыхает дом и надворные постройки. В кадр также попал спасатель, который из пожарного рукава пытается сбить огонь.

По данным пресс-службы управления МЧС по Новосибирской области, очевидцы сообщили о пожаре в 01:53. В 02:05 спасатели начали тушить. 50 минут им понадобилось, чтобы локализовать открытый огонь. На тушении были задействованы 28 человек и 8 единиц техники.

— В результате пожара огнем поврежден частный дом и надворные постройки на общей площади 300 кв. м. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе.

Причины возгорания устанавливаются.

29 октября жительница Новосибирска погибла во время пожара в квартире.

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