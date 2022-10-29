20idei
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 61.53
eur 61.13
Тема дняМассовое ДТП на трассе
Все новости
Все новости

Жительница Новосибирска погибла во время пожара в квартире

Одного из пострадавших госпитализировали

331
ds

Сообщение о пожаре поступило в 17:28

Поделиться

29 октября в Ленинском районе на улице Блюхера, 18 произошел пожар, в котором погибла женщина. Как пишут очевидцы в группе «АСТ-54», загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже.

— В 17:28 поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры на 3 этаже шел дым. Металлическая дверь в квартиру вскрывалась бензорезом. Около нее был обнаружен пострадавший с признаками жизни, его госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу № 34. Еще одна пострадавшая, женщина, без признаков жизни. Ее пытались реанимировать, но безуспешно, — говорится в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием. В ведомстве пояснили, что информацию предоставят позднее.

29 октября в Южном микрорайоне Бердска случился крупный пожар — горело около 300 квадратных метров. Два человека получили ожоги, но отказались от госпитализации.

По теме

НовосибирскПожар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2