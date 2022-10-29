Жительница Новосибирска погибла во время пожара в квартире
Одного из пострадавших госпитализировали
29 октября в Ленинском районе на улице Блюхера, 18 произошел пожар, в котором погибла женщина. Как пишут очевидцы в группе «АСТ-54», загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже.
— В 17:28 поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры на 3 этаже шел дым. Металлическая дверь в квартиру вскрывалась бензорезом. Около нее был обнаружен пострадавший с признаками жизни, его госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС за комментарием. В ведомстве пояснили, что информацию предоставят позднее.
29 октября в Южном микрорайоне Бердска случился крупный пожар — горело около 300 квадратных метров. Два человека получили ожоги, но отказались от госпитализации.