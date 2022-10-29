Жительница Новосибирска погибла во время пожара в квартире

29 октября в Ленинском районе на улице Блюхера, 18 произошел пожар, в котором погибла женщина. Как пишут очевидцы в группе «АСТ-54», загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже.



— В 17:28 поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры на 3 этаже шел дым. Металлическая дверь в квартиру вскрывалась бензорезом. Около нее был обнаружен пострадавший с признаками жизни, его госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу № 34 . Еще одна пострадавшая, женщина, без признаков жизни. Ее пытались реанимировать, но безуспешно, — говорится в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».