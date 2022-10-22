Серьезный пожар в Бердске: сгорели 3 дома, 2 человека получили ожоги
Причины происшествия устанавливаются
Ночью в Южном микрорайоне Бердска случился крупный пожар — горело около 300 квадратных метров. Два человека получили ожоги, но отказались от госпитализации.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 01:22. Через 5 минут на место прибыл пожарно-спасательный расчет — к тому моменту открытым огнем горел частный дом.
— Из-за позднего обнаружения и сообщения в пожарную охрану пламя успело перекинуться на крыши двух рядом стоящих домов. Также существовала дальнейшая угроза перехода огня на соседние здания и сооружения, — сообщили в МЧС.
Руководитель службы пожаротушения запросил дополнительные силы. Тушить пламя пришлось одновременно с нескольких точек.
— В условиях сильного задымления и высоких температур работали звенья газодымозащитной службы. В течение часа пожар удалось локализовать, еще 15 минут потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения, — рассказали в МЧС.
Проливку и разбор сгоревших конструкций спасателям удалось завершить лишь к утру.
— В результате пожара огнем повреждены три частных дома, гараж и три автомобиля. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 300 квадратных метров, — добавили в МЧС.
В борьбе с огнем участвовали 29 человек и 7 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.
Вчера в Железнодорожном районе загорелся дом. Горел утеплитель под фасадом здания, чтобы потушить его, спасатели пришлось разбирать облицовку дома.