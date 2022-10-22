Серьезный пожар в Бердске: сгорели 3 дома, 2 человека получили ожоги

Ночью в Южном микрорайоне Бердска случился крупный пожар — горело около 300 квадратных метров. Два человека получили ожоги, но отказались от госпитализации.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 01:22. Через 5 минут на место прибыл пожарно-спасательный расчет — к тому моменту открытым огнем горел частный дом.