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Серьезный пожар в Бердске: сгорели 3 дома, 2 человека получили ожоги

Причины происшествия устанавливаются

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В огне пострадали 2 человека

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Ночью в Южном микрорайоне Бердска случился крупный пожар — горело около 300 квадратных метров. Два человека получили ожоги, но отказались от госпитализации.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 01:22. Через 5 минут на место прибыл пожарно-спасательный расчет — к тому моменту открытым огнем горел частный дом.

— Из-за позднего обнаружения и сообщения в пожарную охрану пламя успело перекинуться на крыши двух рядом стоящих домов. Также существовала дальнейшая угроза перехода огня на соседние здания и сооружения, — сообщили в МЧС.

Открытое горение потушили за 15 минут

Открытое горение потушили за 15 минут

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Руководитель службы пожаротушения запросил дополнительные силы. Тушить пламя пришлось одновременно с нескольких точек.

— В условиях сильного задымления и высоких температур работали звенья газодымозащитной службы. В течение часа пожар удалось локализовать, еще 15 минут потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения, — рассказали в МЧС.

Но остальные работы удалось закончить только к утру

Но остальные работы удалось закончить только к утру

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Проливку и разбор сгоревших конструкций спасателям удалось завершить лишь к утру.

— В результате пожара огнем повреждены три частных дома, гараж и три автомобиля. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 300 квадратных метров, — добавили в МЧС.

В борьбе с огнем участвовали 29 человек и 7 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причины пожара.

Вчера в Железнодорожном районе загорелся дом. Горел утеплитель под фасадом здания, чтобы потушить его, спасатели пришлось разбирать облицовку дома.

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