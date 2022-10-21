Пришлось разломать фасад: утеплитель загорелся под плиткой многоэтажного дома в Новосибирске
Из зданий на улице 1905 года эвакуировали жителей
Днем 21 октября в Железнодорожном районе загорелся дом. Горит утеплитель под фасадом здания, чтобы потушить его, спасатели разбирают облицовку дома.
— Горит обшивка дома внутри, улица 1905 года, 83, — написал в редакцию НГС читатель Игорь. Он также прислал видео, на котором работают пожарные.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что из дома эвакуировали всех жителей.
— По оперативной информации, горит фасад жилого 10-этажного дома (утеплитель под фасадной плиткой с 1-го по 9-й этаж). Сообщение поступило в 14:38. Проводится эвакуация жителей, и осуществляется ликвидация пожара, — рассказали в МЧС.
Информация о пострадавших не поступала. К 15:36 спасатели ликвидировали открытое горение.
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