«Нам страшно, что происходит»: на заводе по производству газа в Новосибирске вспыхнул пожар — есть погибший

На самом заводе журналисту НГС сообщили, что не знают, был ли пожар, и посоветовали звонить в технический отдел. В техническом отделе на звонок не ответили.

Как указано на сайте завода, АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И. — более 80 лет. Это одно из ведущих предприятий России и СНГ по производству технических газов: кислорода, азота, аргона, пищевых и технических газовых смесей, особо чистых газов. По данным «Контур.Фокуса», держатель реестра акционеров завода — АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.», генеральный директор — Татьяна Ким. Конечными владельцами, согласно данным сервиса, являются Игорь Бушин, Геннадий Дурнев и Александр Ушаков. Баланс на конец 2021 года — 585,8 миллиона, выручка — 371,3 миллиона, чистая прибыль — 64,8 миллиона.