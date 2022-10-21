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«Нам страшно, что происходит»: на заводе по производству газа в Новосибирске вспыхнул пожар — есть погибший

По предварительным данным, причиной стала неосторожность при курении

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Огонь заметили в 5 утра

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Ночью 21 октября в Новосибирске на заводе «Сибтехгаз» случился пожар. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья. В МЧС подтвердили информацию и сообщили о погибшем.

— На заводе «Сибтехгаз» был пожар, нам страшно, что происходит. И всё в тишине... Пожар был ночью 21.10.2022, — сообщила в НГС читательница.

Она также прислала скриншоты с камеры видеонаблюдения домофона. Судя по ним, пожар вспыхнул в 05:40.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает причины возгорания.

— В 05:35 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании для охраны на улице Коммунстроевская в Октябрьском районе. Пожарно-спасательный расчет был на месте уже через 5 минут, — сообщили в МЧС.

Открытое горение удалось устранить через 9 минут.

— Звено газодымозащитников в условиях сильного задымления и высокой температуры проводило разведку в сторожке на наличие людей: на кровати в дальнем углу был обнаружен погибший, — рассказали спасатели.

Огонь повредил здание на площади 12 квадратных метров, обрушился пол. По предварительным данным, к возгоранию привела неосторожность при курении.

На самом заводе журналисту НГС сообщили, что не знают, был ли пожар, и посоветовали звонить в технический отдел. В техническом отделе на звонок не ответили.

Как указано на сайте завода, АО «Сибтехгаз» им. Кима Ф. И. — более 80 лет. Это одно из ведущих предприятий России и СНГ по производству технических газов: кислорода, азота, аргона, пищевых и технических газовых смесей, особо чистых газов. По данным «Контур.Фокуса», держатель реестра акционеров завода — АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.», генеральный директор — Татьяна Ким. Конечными владельцами, согласно данным сервиса, являются Игорь Бушин, Геннадий Дурнев и Александр Ушаков. Баланс на конец 2021 года — 585,8 миллиона, выручка — 371,3 миллиона, чистая прибыль — 64,8 миллиона.

В середине октября крупный пожар случился на складе в Марусино. Тогда в огне погиб 49-летний мужчина.

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