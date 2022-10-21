«Нам страшно, что происходит»: на заводе по производству газа в Новосибирске вспыхнул пожар — есть погибший
По предварительным данным, причиной стала неосторожность при курении
Ночью 21 октября в Новосибирске на заводе «Сибтехгаз» случился пожар. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья. В МЧС подтвердили информацию и сообщили о погибшем.
— На заводе «Сибтехгаз» был пожар, нам страшно, что происходит. И всё в тишине... Пожар был ночью 21.10.2022, — сообщила в НГС читательница.
Она также прислала скриншоты с камеры видеонаблюдения домофона. Судя по ним, пожар вспыхнул в 05:40.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает причины возгорания.
— В 05:35 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании для охраны на улице Коммунстроевская в Октябрьском районе. Пожарно-спасательный расчет был на месте уже через
Открытое горение удалось устранить через 9 минут.
— Звено газодымозащитников в условиях сильного задымления и высокой температуры проводило разведку в сторожке на наличие людей: на кровати в дальнем углу был обнаружен погибший, — рассказали спасатели.
Огонь повредил здание на площади 12 квадратных метров, обрушился пол. По предварительным данным, к возгоранию привела неосторожность при курении.
На самом заводе журналисту НГС сообщили, что не знают, был ли пожар, и посоветовали звонить в технический отдел. В техническом отделе на звонок не ответили.
Как указано на сайте завода, АО «Сибтехгаз» им. Кима
В середине октября крупный пожар случился на складе в Марусино. Тогда в огне погиб