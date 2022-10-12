Крупный пожар в Марусино стал смертельным: на загоревшемся складе нашли тело 49-летнего мужчины
По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки
В крупном пожаре на складе в селе Марусино Новосибирской области погиб 49-летний мужчина. Следователи проводят проверку.
Тело 49-летнего мужчины нашли в ходе ликвидации пожара в здании склада, сообщили в Следственном комитете по НСО. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
— По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в СК по Новосибирской области.
На данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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