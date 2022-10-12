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Крупный пожар под Новосибирском: на складах в Марусино было полное задымление

Предварительная площадь возгорания составила 200 квадратных метров

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Информации о пострадавших у спасателей пока нет

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Спасатели ликвидируют пожар на складе в селе Марусино Новосибирской области. Через стенку от него — смежные производственные помещения с электрооборудованием.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в здании склада в селе Марусино Новосибирской области. Он загорелся сегодня, 12 октября 2022 года, в 13:24.

— В течение шести минут к месту вызова прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. На момент прибытия внутри помещения наблюдалось полное задымление, — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. — Для обнаружения очага возгорания и возможных пострадавших на месте вызова работает звено газодымозащитной службы.

Пожарные ликвидировали открытое горение в 14:36. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 200 квадратных метров. В ведомстве добавили, что воду для тушения пожара подвозят от скважины. На месте развернут штаб пожаротушения.

Ранее НГС писал о ночном пожаре в доме, где жили шестеро детей.

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