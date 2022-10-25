Выстрелил в автомобиль и скрылся: следователи возбудили уголовное дело

Следователи отдела полиции возбудили уголовное дело после стрельбы по автомобилю на улице Ватутина в Новосибирске 22 октября. Подозреваемый — 36-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, инцидент произошел 23 октября в Кировском районе города по адресу Ватутина, 38а. Между двумя автомобилистами возник конфликт, один из них выстрелил из травматического пистолета в сторону автомобиля оппонентов, передают в полиции.