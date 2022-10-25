Выстрелил в автомобиль и скрылся: следователи возбудили уголовное дело
Инцидент произошел из-за конфликта между автомобилистами
Следователи отдела полиции возбудили уголовное дело после стрельбы по автомобилю на улице Ватутина в Новосибирске 22 октября. Подозреваемый —
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, инцидент произошел 23 октября в Кировском районе города по адресу Ватутина, 38а. Между двумя автомобилистами возник конфликт, один из них выстрелил из травматического пистолета в сторону автомобиля оппонентов, передают в полиции.
В результате инцидента повреждена дверь машины, фотография с последствиями появилась в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Изначально подозреваемый скрылся с места происшествия, его личность установили сотрудники полиции.
— Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции
Следователи Отдела полиции
Кроме того, ночью 23 октября произошел другой инцидент — неизвестный мужчина выстрелил в ларек по продаже шаурмы в Ленинском районе. Полиция начала проверку.