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Выстрелил в автомобиль и скрылся: следователи возбудили уголовное дело

Инцидент произошел из-за конфликта между автомобилистами

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Подозреваемый скрылся с места происшествия, но его личность установили сотрудники полиции

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Следователи отдела полиции возбудили уголовное дело после стрельбы по автомобилю на улице Ватутина в Новосибирске 22 октября. Подозреваемый — 36-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, инцидент произошел 23 октября в Кировском районе города по адресу Ватутина, 38а. Между двумя автомобилистами возник конфликт, один из них выстрелил из травматического пистолета в сторону автомобиля оппонентов, передают в полиции.

В результате инцидента повреждена дверь машины, фотография с последствиями появилась в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Подозреваемый выстрелил в дверь автомобиля

Подозреваемый выстрелил в дверь автомобиля

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Изначально подозреваемый скрылся с места происшествия, его личность установили сотрудники полиции.

— Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции № 8 «Кировский» УМВД России по г. Новосибирску по подозрению в совершении преступления был задержан 36-летний ранее не судимый житель Кировского района. Мужчина был опрошен сотрудниками полиции. Установлено, что гражданин является законным владельцем оружия. Пистолет изъят, — отметили в пресс-службе.

Следователи Отдела полиции № 8 «Кировский» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», статья предусматривает до 7 лет лишения свободы. Мужчина под подпиской о невыезде.

Кроме того, ночью 23 октября произошел другой инцидент — неизвестный мужчина выстрелил в ларек по продаже шаурмы в Ленинском районе. Полиция начала проверку.

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