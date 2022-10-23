Конфликт между компаниями: полиция начала проверку после сообщения о стрельбе в Новосибирске
По предварительной информации, неизвестный выстрелил в ларек с шаурмой
В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о том, что неизвестный мужчина выстрелил в ларек по продаже шаурмы в Ленинском районе. Инцидент произошел ночью
Информацию о происшествии опубликовали в сообществе «
— По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В начале октября НГС писал о том, что в поселке Садовом под Новосибирском двое мужчин стреляли из оружия в поле. Местные жители вызвали полицию.