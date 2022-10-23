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Конфликт между компаниями: полиция начала проверку после сообщения о стрельбе в Новосибирске

По предварительной информации, неизвестный выстрелил в ларек с шаурмой

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Инцидент произошел ночью

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В Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о том, что неизвестный мужчина выстрелил в ларек по продаже шаурмы в Ленинском районе. Инцидент произошел ночью 23 октября.

Информацию о происшествии опубликовали в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении говорится о том, что на улице Геодезической произошел конфликт между двумя компаниями. После этого были слышны выстрелы.

— По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В начале октября НГС писал о том, что в поселке Садовом под Новосибирском двое мужчин стреляли из оружия в поле. Местные жители вызвали полицию.

Ленинский районПолицияСтрельба
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