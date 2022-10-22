Полиция в Новосибирске начала проверку после сообщения о стрельбе на дороге

В Новосибирске правоохранители проверяют сообщение о стрельбе на улице Ватутина. Информация об инциденте появилась в группе «ВКонтакте» «Инцидент-Новосибирск».

— Поступило заявление в отдел полиции № 8 Кировского ГУ МВД по Новосибирску о конфликте между участниками дорожного движения на улице Ватутина в Кировском районе. Личность второго участника конфликта выясняется сотрудниками полиции. Проводится проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.

