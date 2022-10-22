Полиция в Новосибирске начала проверку после сообщения о стрельбе на дороге
По словам пострадавших, одна из пуль попала в пассажирскую дверь
В Новосибирске правоохранители проверяют сообщение о стрельбе на улице Ватутина. Информация об инциденте появилась в группе «ВКонтакте» «Инцидент-Новосибирск».
— Поступило заявление в отдел полиции
Как сообщили пользователи группы «ВКонтакте» «Инцидент-Новосибирск», конфликт произошел днем 22 октября на улице Ватутина.
— Мы на машине с супругом стояли на светофоре на перекрестке улиц Ватутина и Новогодней, начали перестраиваться из левого ряда в правый, в зеркале видели, что двигается автомобиль Kia Rio, но медленно перестроились, моргнули аварийкой, водитель начал нам сигналить и моргать фарами. Проехав дальше по улице Ватутина, остановились, подумали, что, возможно, автомобиль его задели, — написала участница инцидента Анна.
По словам женщины, после того как Анна с супругом остановились напротив магазина «Активный отдых», водитель Kia Rio также остановился, вышел из машины, достал пистолет и начал стрелять. Сибирячка отметила, что одна из пуль попала в пассажирскую дверь.
Ранее в Новосибирске группа мужчин открыла стрельбу в воздух из люка автомобиля. Правоохранители начали проверку инцидента.