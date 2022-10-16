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«Шмальни просто вверх»: в Новосибирске неизвестные выстрелили из люка автомобиля

Полиция начала проверку по опубликованному видео

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ds

Стреляли прямо во время движения

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В Новосибирске неизвестные решили пострелять из люка автомобиля ночью. Видео, которое в этот момент снимает один из пассажиров машины, опубликовал телеграм-канал Baza.

На видео несколько мужчин едут с оружием в машине. Перед тем как выстрелить, находившиеся в салоне пытались разглядеть автомобиль ГИБДД.

— Разок шмальни просто вверх. Мне интересно просто, громко ли в машине будет. Если бы это были гаишники, они бы уже мигнули. У нас номера заклеены, — произносит снимавший видео.

Пассажир с переднего сидения выстрелил в люк. Как пишут в телеграм-канале Baza, отлетевшая крышка ствольной коробки попала снимавшему прямо в лоб.

В МВД по Новосибирской области начали проверку по факту публикации видео. В полиции устанавливают, кто изображен на видео и все обстоятельства.

В Новосибирске жители дома на Кошурникова написали заявление в полицию из-за соседа. Мужчина обстреливает машины из арбалета и гуляет по двору с саблей.

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