«Шмальни просто вверх»: в Новосибирске неизвестные выстрелили из люка автомобиля
Полиция начала проверку по опубликованному видео
В Новосибирске неизвестные решили пострелять из люка автомобиля ночью. Видео, которое в этот момент снимает один из пассажиров машины, опубликовал телеграм-канал Baza.
На видео несколько мужчин едут с оружием в машине. Перед тем как выстрелить, находившиеся в салоне пытались разглядеть автомобиль ГИБДД.
— Разок шмальни просто вверх. Мне интересно просто, громко ли в машине будет. Если бы это были гаишники, они бы уже мигнули. У нас номера заклеены, — произносит снимавший видео.
Пассажир с переднего сидения выстрелил в люк. Как пишут в телеграм-канале Baza, отлетевшая крышка ствольной коробки попала снимавшему прямо в лоб.
В МВД по Новосибирской области начали проверку по факту публикации видео. В полиции устанавливают, кто изображен на видео и все обстоятельства.
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