Без света были
26 тысяч человек: как Новосибирская область пережила ураган
Аварийно-восстановительные работы проводили сразу
Новосибирскую область вчера, 23 октября, накрыл сильный ветер, который срывал крыши, переворачивал остановки и валил деревья. Без света на время в регионе осталось больше 26,5 тысячи человек, и работы по восстановлению линий продолжаются до сих пор.
— Вчера в связи с прохождением по территории комплекса опасных метеоявлений происходило нарушение электроснабжения в трех городских округах и 107 населенных пунктах. Без света были 7,5 тысячи домов с населением выше 26,5 тысячи человек, 85 социально значимых объектов, — поделился цифрами начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещаний при губернаторе НСО.
Аварийно-восстановительные работы проводили сразу 106 бригад. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в одном населенном пункте Северного района. Без света остаются 42 дома. Планируемый срок восстановления сегодня, 24 октября, к 12:00.
— Пострадали несколько учреждений образования. В школе
В Новосибирске произошло 27 обрывов линий электропередачи, 17 случаев падений деревьев, 7 падений различных конструкций и 4 — остановочных павильонов.
Как стихия бушевала в регионе, вы можете посмотреть в нашем онлайн-репортаже.