Без света были 26 тысяч человек: как Новосибирская область пережила ураган

Новосибирскую область вчера, 23 октября, накрыл сильный ветер, который срывал крыши, переворачивал остановки и валил деревья. Без света на время в регионе осталось больше 26,5 тысячи человек, и работы по восстановлению линий продолжаются до сих пор.