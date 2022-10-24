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Сорвало крышу общежития

Без света были 26 тысяч человек: как Новосибирская область пережила ураган

Аварийно-восстановительные работы проводили сразу 106 бригад

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Ветер добавил работы новосибирцам в выходной

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Новосибирскую область вчера, 23 октября, накрыл сильный ветер, который срывал крыши, переворачивал остановки и валил деревья. Без света на время в регионе осталось больше 26,5 тысячи человек, и работы по восстановлению линий продолжаются до сих пор.

— Вчера в связи с прохождением по территории комплекса опасных метеоявлений происходило нарушение электроснабжения в трех городских округах и 107 населенных пунктах. Без света были 7,5 тысячи домов с населением выше 26,5 тысячи человек, 85 социально значимых объектов, — поделился цифрами начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещаний при губернаторе НСО.

Аварийно-восстановительные работы проводили сразу 106 бригад. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в одном населенном пункте Северного района. Без света остаются 42 дома. Планируемый срок восстановления сегодня, 24 октября, к 12:00.

— Пострадали несколько учреждений образования. В школе № 18 была полностью повреждена кровля здания, но это учебному процессу не помешает. Незначительные повреждения в саду и в школе были в Новосибирском районе, в Черепановском районе — в школе. Пострадала кровля общежития аграрного колледжа Маслянинского района. Нужна будет помощь из резервного фонда, — объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В Новосибирске произошло 27 обрывов линий электропередачи, 17 случаев падений деревьев, 7 падений различных конструкций и 4 — остановочных павильонов.

Как стихия бушевала в регионе, вы можете посмотреть в нашем онлайн-репортаже.

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