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«Политический окрас этих обвинений очевиден»: Александр Усс — об аресте сына

Артема Усса накануне задержали в Италии. Его подозревают в уклонении от санкций

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Александр Усс убежден, что его сын занимался абсолютно законным бизнесом

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Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал арест сына. Ранее сообщалось, что Артема Усса арестовали в Италии. Об этом сообщил Минюст США.

По версии Минюста, Артем Усс и еще четверо россиян уклонялись от санкций, под которые попали в этом году. Им вменяют участие в сделках по торговле нефтью из Венесуэлы и использование для этого подставных компаний, а также криптовалюты. Также, по версии американского министерства, мужчины закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии.

— Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всём мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден, — прокомментировал арест сына губернатор Александр Усс в своем телеграме.

Артем Усс имеет крупные активы в угольной отрасли. Александр Усс в 2020-м подтвердил ютьюб-каналу «Редакция», что долей «Сибугля» владеет его сын. Выяснилось, что в апреле 2021-го Артем Усс официально числится в учредителях компании с долей 38,7%. Чуть позже раскрылся еще один владелец компании — Денис Чигрин (30,6%). Это сын Сергея Чигрина и Любови Хомченко, бизнес-партнерши Александра Усса.

Сам Александр Усс владеет недвижимостью в Москве, Сочи и Красноярске.

АрестГубернатор Александр Усс
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