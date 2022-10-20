«Политический окрас этих обвинений очевиден»: Александр Усс — об аресте сына
Артема Усса накануне задержали в Италии. Его подозревают в уклонении от санкций
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал арест сына. Ранее сообщалось, что Артема Усса арестовали в Италии. Об этом сообщил Минюст США.
По версии Минюста, Артем Усс и еще четверо россиян уклонялись от санкций, под которые попали в этом году. Им вменяют участие в сделках по торговле нефтью из Венесуэлы и использование для этого подставных компаний, а также криптовалюты. Также, по версии американского министерства, мужчины закупали подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии.
— Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всём мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден, — прокомментировал арест сына губернатор Александр Усс в своем телеграме.
Артем Усс имеет крупные активы в угольной отрасли. Александр Усс в
Сам Александр Усс владеет недвижимостью в Москве, Сочи и Красноярске.