Потерял равновесие и упал с
8-метровой высоты: новосибирца спасли с крыши пристройки
Пострадавшего сняли с кровли при помощи альпинистского снаряжения
18 октября сотрудники МАСС совместно со спасателями МЧС спасли мужчину, который упал с
— Около 17:40 на телефон 112 поступило сообщение о падении с высоты мужчины, самостоятельно спуститься не может. На место вызова были направлены экстренные службы. По оперативной информации, гражданин упал с конструкции крыши здания переменной этажности, с высоты порядка
Мужчину при помощи альпинистского снаряжения спустили вниз и передали медикам. Спасательная операция завершилась в течение часа.
В конце сентября рабочий погиб на стройке нового жилого комплекса «Чернышевский». Под мужчиной обрушилась балка, после чего он упал с высоты трех метров на бетонное покрытие.