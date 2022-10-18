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Тема дняПарень умер на ОбьГЭСе, сбежав от полиции
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Потерял равновесие и упал с 8-метровой высоты: новосибирца спасли с крыши пристройки

Пострадавшего сняли с кровли при помощи альпинистского снаряжения

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Мужчину передали медикам

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18 октября сотрудники МАСС совместно со спасателями МЧС спасли мужчину, который упал с 8-метровой высоты на крышу пристройки. Инцидент произошел в Первомайском районе на улице Аксёнова.

— Около 17:40 на телефон 112 поступило сообщение о падении с высоты мужчины, самостоятельно спуститься не может. На место вызова были направлены экстренные службы. По оперативной информации, гражданин упал с конструкции крыши здания переменной этажности, с высоты порядка 7–8 метров на кровлю пристройки, — сообщили в пресс-службе регионального пожарно-спасательного подразделения МЧС России.

Мужчину при помощи альпинистского снаряжения спустили вниз и передали медикам. Спасательная операция завершилась в течение часа.

В конце сентября рабочий погиб на стройке нового жилого комплекса «Чернышевский». Под мужчиной обрушилась балка, после чего он упал с высоты трех метров на бетонное покрытие.

Упал с высоты
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