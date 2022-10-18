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Военный самолет упал в Ейске

Как выглядит место крушения Су-34 в Ейске — фоторепортаж

Военный самолет столкнулся с жилым домом

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Около 23:00 дом еще дымился. Пожар только локализовали

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Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 врезался в жилой дом в Ейске — начался пожар, охвативший все девять этажей. Хотя большую часть жильцов эвакуировали, многие не смогли выбраться из здания невредимыми. К 23:00 четверо официально признаны погибшими, двадцать пять человек пострадали, еще шесть числятся пропавшими без вести. Фотокорреспондент 161.RU Евгений Вдовин побывал на месте трагедии.

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Официально: пострадали 130 квартир

Официально: пострадали 130 квартир

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Прибывший на место губернатор Вениамин Кондратьев пообещал пострадавшим новое жилье

Прибывший на место губернатор Вениамин Кондратьев пообещал пострадавшим новое жилье

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Пока сотни человек размещены в ПВР

Пока сотни человек размещены в ПВР

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Число пострадавших идет на десятки. Часть готовы принять в Ростовской области

Число пострадавших идет на десятки. Часть готовы принять в Ростовской области

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Су-34Военный самолетЕйскКрушение Су-34
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