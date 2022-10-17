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«Перестал выходить на связь»: в Новосибирской области около месяца ищут пропавшего мужчину

Местонахождение мужчины неизвестно с 20 сентября

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Мужчина проживал в поселке Краснозерском

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В поселке Краснозерском Новосибирской области пропал 59-летний Серекпай Кайдаров. Местонахождение мужчины неизвестно с 20 сентября.

— Мужчина проживает в Краснозерском районе. В какой-то момент перестал выходить на связь. Опросили друзей и соседей, но никто не знает, куда он поехал. С момента пропажи прошло достаточное количество времени, но ни в одном из населенных пунктов, где у него проживают родные, так и не появился. Куда мог пропасть, остается неизвестно, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Серекпая: рост — 165 см, нормального телосложения. Волосы седые, глаза карие. Предположительно был одет в камуфляжный костюм, черные кроссовки, черная вязанная шапка. С собой могла быть черная спортивная сумка. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

Напомним, продолжаются поиски новосибирца Андрея Высевко. Мужчина пропал 4 июля, когда отправился на заработки в Омск.

Пропал мужчина
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