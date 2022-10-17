«Перестал выходить на связь»: в Новосибирской области около месяца ищут пропавшего мужчину
Местонахождение мужчины неизвестно с
В поселке Краснозерском Новосибирской области пропал 59-летний Серекпай Кайдаров. Местонахождение мужчины неизвестно с 20 сентября.
— Мужчина проживает в Краснозерском районе. В какой-то момент перестал выходить на связь. Опросили друзей и соседей, но никто не знает, куда он поехал. С момента пропажи прошло достаточное количество времени, но ни в одном из населенных пунктов, где у него проживают родные, так и не появился. Куда мог пропасть, остается неизвестно, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Серекпая: рост — 165 см, нормального телосложения. Волосы седые, глаза карие. Предположительно был одет в камуфляжный костюм, черные кроссовки, черная вязанная шапка. С собой могла быть черная спортивная сумка. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
Напомним, продолжаются поиски новосибирца Андрея Высевко. Мужчина пропал 4 июля, когда отправился на заработки в Омск.