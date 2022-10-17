«Перестал выходить на связь»: в Новосибирской области около месяца ищут пропавшего мужчину

В поселке Краснозерском Новосибирской области пропал 59-летний Серекпай Кайдаров. Местонахождение мужчины неизвестно с 20 сентября.



— Мужчина проживает в Краснозерском районе. В какой-то момент перестал выходить на связь. Опросили друзей и соседей, но никто не знает, куда он поехал. С момента пропажи прошло достаточное количество времени, но ни в одном из населенных пунктов, где у него проживают родные, так и не появился. Куда мог пропасть, остается неизвестно, — рассказала NGS.RU руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

