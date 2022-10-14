Мужчина из Новосибирска уехал в другой город по работе и пропал — его ищут с июня

Полиция разыскивает мужчину из Новосибирска. Он уехал в мае в Омск по работе и пропал, с июня о его местонахождении ничего неизвестно.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 41-летний Андрей Высевко уехал в Омск 22 мая, с 4 июня его место нахождения неизвестно. В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина отправился на заработки.