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Мужчина из Новосибирска уехал в другой город по работе и пропал — его ищут с июня

Поисками занимаются сотрудники полиции

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Мужчина уехал из Новосибирска в мае

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Полиция разыскивает мужчину из Новосибирска. Он уехал в мае в Омск по работе и пропал, с июня о его местонахождении ничего неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 41-летний Андрей Высевко уехал в Омск 22 мая, с 4 июня его место нахождения неизвестно. В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина отправился на заработки.

На данный момент он может находиться в Новосибирской или Омской областях. Мужчине на вид 40–45 лет, рост примерно 180 см, у него короткая стрижка, голубые глаза и плотное телосложение.

Если вам известно о том, где может находиться Андрей Высевко или обстоятельства его исчезновения, то сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 8 (383) 232-14-33, 8-923-175-33-33.

Сегодня, 14 октября, в Новосибирске нашли погибшим 16-летнего подростка. Молодой человек ушел из дома двумя днями ранее после небольшой домашней ссоры. Мы связались со знакомыми студента и узнали, каким был мальчик и что могло произойти.

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