Труп нашли на улице 1905 года — следователи начали проверку
Тело обнаружили вечером 15 октября
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В Новосибирске вечером 15 октября на улице 1905 года возле дома №69 обнаружили труп. Как рассказал подписчик группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», тело было накрыто белой тканью, а рядом работала полиция.
В пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области сообщили, что по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В одной из квартир дома на Новогодней, 11 в Ленинском районе Новосибирска несколько дней пролежал труп мужчины. Соседи три дня пытались вызвать полицию, но сотрудники утверждали, что не имеют оснований пройти в помещение.