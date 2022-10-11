Труп мужчины несколько дней пролежал в квартире на Новогодней — полиция не могла его забрать

Как рассказала НГС жительница дома Алена, по ее наблюдениям, мужчина скончался около месяца назад. В последнюю неделю в подъезде появился «явный запах», тогда соседи решили вызвать полицию:

— Этот человек жил очень много лет у нас на лестничной площадке, я его хорошо знаю, — поделилась с НГС Алена. — Полиция приезжала, но это был просто стеб, над нами смеялись. Меня «пытали»: могу ли я утверждать, что это запах трупа? Я отвечаю: «Я гражданское лицо, не ищейка, не судмедэксперт, как я могу утверждать?»