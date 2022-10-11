Труп мужчины несколько дней пролежал в квартире на Новогодней — полиция не могла его забрать
Соседи жаловались на сильный запах
В одной из квартир дома на Новогодней, 11 в Ленинском районе Новосибирска несколько дней пролежал труп мужчины. Соседи три дня пытались вызвать полицию, но сотрудники утверждали, что не имеют оснований пройти в помещение.
Как рассказала НГС жительница дома Алена, по ее наблюдениям, мужчина скончался около месяца назад. В последнюю неделю в подъезде появился «явный запах», тогда соседи решили вызвать полицию:
— Этот человек жил очень много лет у нас на лестничной площадке, я его хорошо знаю, — поделилась с НГС Алена. — Полиция приезжала, но это был просто стеб, над нами смеялись. Меня «пытали»: могу ли я утверждать, что это запах трупа? Я отвечаю: «Я гражданское лицо, не ищейка, не судмедэксперт, как я могу утверждать?»
По словам Алены, полицейские открыли квартиру только после того, как она связалась с родственницей умершего:
— Мне пришлось из старых записей найти адрес и телефон его двоюродной сестры, пришлось всю квартиру перекопать. Отношение хамское, неуважительное и к умершим, и к живущим. Для меня это не труп, это человек, которого я знала много лет, прекрасный человек. Да, случилась такая беда, человек практически один, — подчеркнула жительница дома.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в квартире 11 октября был обнаружен труп мужчины 1947 года рождения. На теле не было следов насильственной смерти, но полицейские всё равно начали проверку.
— Сотрудники полиции действительно не могли попасть в квартиру, потому что она была закрыта, а оснований проникать в чужое помещение не было. Потом уже нашли родственницу, которая дала разрешение, тогда сотрудники полиции зашли внутрь, — пояснили в ведомстве.
В 2020 году жители многоэтажки на улице Менделеева почувствовали сильный запах в подъезде — он доносился из квартиры на 10-м этаже. Через пару дней соседи не выдержали и вызвали полицию. В квартире обнаружили разложившийся труп.