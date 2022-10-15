Слабослышащего подростка с имплантом в голове сбила машина — момент попал на видео
Родные опасаются, что мальчику, который ранее пережил 17 операций, придется менять имплант
Утром 14 октября в Новосибирске автомобиль «Фольксваген Поло» сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе. У пострадавшего стоит имплант, который позволяет ему лучше слышать. Удар пришелся на голову, и поэтому родственники и врачи опасаются, что подростку вновь придется делать реимплантацию.
По данным ГИБДД, авария произошла в 07:10. Водитель «Фольксвагена» сбил мальчика у дома на улице Никитина, 89а.
— Сын вчера шел на остановку утром, вышел где-то в 06:45. Подошел к пешеходному переходу, машины начали тормозить, он начал переходить. И мужчина лет 60 сбил его. А свидетель, который проезжал мимо, позвонил нам. Я прибежал, скорая уже стояла. На видеорегистраторе видно, что ребенок переходит дорогу и его на полном ходу сбивает. Вообще не притормаживая, — рассказал НГС отчим мальчика Олег Курченко.
По словам мужчины, подросток получил многочисленные ушибы. Кости черепа целы, трещин нет. Врачи сказали, что мальчику придется остаться в больнице примерно на 10 дней, чтобы его состояние контролировали.
— Удар пришелся на голову. У сына в голове имплант, подключенный к слуховому нерву, чтобы он мог слышать. Получается, удар пришелся на имплант. Ребенок в больнице. Ему КТ сделали, врач сказала, что опасается за голову. Будут делать КТ по несколько раз в день. Ребенок с трех до пяти лет уже пережил 17 операций. Врачи боятся, что, если что-то пойдет не так, и тогда придется лететь либо в Астрахань, либо Питер, либо Москву и делать реимплантацию, — объяснил Олег Курченко.
По словам отчима, мальчику тяжело ходить из-за травмы ноги. Также подросток стал хуже слышать, хотя продолжает носить имплант.
Сейчас родители мальчика ищут очевидцев происшествия.
Ранее НГС писал о том, что на улице Большевистской в Новосибирске женщина-водитель сбила 17-летнего парня. Подростка доставили в больницу.