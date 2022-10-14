Водитель Volkswagen Polo сбил подростка на пешеходном переходе — юношу увезли в больницу
Инцидент произошел на улице Никитина
В Октябрьском районе Новосибирска полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал подросток. Инцидент произошел 14 октября на улице Никитина.
— 69-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по улице Никитина в сторону Пролетарской. В пути следования, напротив дома
В результате ДТП пострадал подросток 17 лет. Его с различными травмами доставили в больницу.
Ранее мы рассказывали о том, что 10 октября 31-летний водитель на автомобиле Toyota Sprinter Carib сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.