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Водитель Volkswagen Polo сбил подростка на пешеходном переходе — юношу увезли в больницу

Инцидент произошел на улице Никитина

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Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия

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В Октябрьском районе Новосибирска полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал подросток. Инцидент произошел 14 октября на улице Никитина.

— 69-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по улице Никитина в сторону Пролетарской. В пути следования, напротив дома № 89а по улице Никитина, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

В результате ДТП пострадал подросток 17 лет. Его с различными травмами доставили в больницу.

Ранее мы рассказывали о том, что 10 октября 31-летний водитель на автомобиле Toyota Sprinter Carib сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

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