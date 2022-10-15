Ушел неделю назад: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину
Раньше, по сведениям волонтеров, он не пропадал
В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Маяк» начали поиск пропавшего Евгения Воронина. Мужчина ушел из дома в Дзержинском районе неделю назад, 8 октября.
По данным отряда, мужчине 48 лет. Приметы: рост — 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Евгений был одет в синюю шапку с помпоном, синюю куртку с красными вставками, серые спортивные штаны, белые кроссовки с красными вставками.
Как сообщил корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, неизвестно, куда направлялся мужчина. Раньше он не пропадал.
Тех, кому что-либо известно о месте нахождения Евгения Воронина, просят сообщить об этом по телефонам 112 или
Накануне в полиции сообщили, что новосибирец Андрей Высевко пропал, когда отправился на заработки в Омск. Мужчину не могут найти с 4 июня.