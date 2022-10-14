Новосибирец купил бракованный смартфон за
100 тысяч и умер до победы в суде над Samsung
Потребителю пришлось потратить три года на споры с Samsung, доказывая очевидное
Директор небольшой IT-компании Федор Смелов (имя изменено) купил навороченный флагман Samsung Galaxy S6 Special Edition за
Список дефектов длиной с инструкцию
Федор подбирал себе хороший смартфон для комфортного общения и работы. Свой выбор он остановил на флагмане Galaxy S6 Special Edition за
— При режиме ожидания смартфон работал около шести часов, при активном использовании — около трех, то есть нужно три полных заряда в день. Спустя несколько минут после наполнения аккумулятора он показывал 60–70%. Всё это указывает на его неисправность. Дисплей деформировался, задняя панель вспучилась и отвалилась от корпуса, — рассказывает правозащитник из ООО «Комфорт» Евгений Казанцев, представлявший интересы Смелова в суде.
Казанцев перечислил еще с десяток менее важных выявленных дефектов: проблемы со встроенным словарем, невозможность поставить звуки уведомления, отличные от базовых, отсутствие символа «№» на клавиатуре и прочие. Базовые приложения обновлялись без санкции пользователя, после чего смартфон перезагружался даже в момент разговора по нему. Эти приложения, по словам юриста, нельзя было удалить, а память не резиновая. Эти и другие недостатки Galaxy S6, озвученные Казанцевым, не стали предметом судебного разбирательства, но характеризуют отношение Samsung к российским потребителям.
— Процесс беспроводной или проводной зарядки постоянно прерывался, видимо, из-за перегрева элементов. Имелись цветные пятна засветки на дисплее. Смартфон периодически переставал реагировать на нажатия кнопок, то есть зависал. Сканер отпечатка работал плохо, — цитирует Казанцев досудебную претензию своего клиента.
В ответ на претензию Смелова Samsung заявил: «Компания готова рассмотреть устранения заявленных недостатков, для этого Вам нужно обратиться в авторизированный сервисный центр "Армос Сервис" по адресу Новосибирск, Кирова, 27».
Странный сервисный центр
На Кирова, 27 в 2016 году располагались несколько центров по ремонту электроники: ООО «Сервисный центр Армос», индивидуальный предприниматель Юдин и ООО «Армос». Сертификат авторизованного сервисного центра Samsung смогла предоставить только последняя фирма. Да и тот был просроченным, действовал лишь до конца 2015 года.
— У этого «Армоса» не было ни ИНН, ни регистрации в налоговой инспекции. Сотрудники взяли смартфон на диагностику, обнаружив деформацию корпуса, вздутие батареи, деформацию антенны беспроводной зарядки и механическое повреждение матрицы дисплейного модуля. Взяли за диагностику 1000 рублей, хотя тогда еще действовал гарантийный период. В связи с тем что у «Армоса» не было действующего сертификата на исполнение гарантийных обязательств Samsung, Федор не стал оставлять его на ремонт, — рассказывает Казанцев. — Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Samsung не указал точного и полного наименования уполномоченной организации.
В досудебном порядке спор с Samsung Смелову урегулировать не удалось, и он обратился с иском к гиганту бытовой электроники в Ленинский районный суд Новосибирска, требуя вернуть уплаченные средства за смартфон, покрыть моральный ущерб за неудобства и перечислить еще 50% от суммы покупки за отказ добровольно исполнить законные требования потребителя.
Суд и смерть
Представитель ответчика ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в суд не явился, но в удовлетворении иска просил отказать в письменной форме.
— Истцом не представлено доказательств наличия существенного недостатка, нарушена процедура обращения в рамках положений
По делу были проведены экспертизы, подтвердившие существенные недостатки смартфона. В конце 2019 года суд вынес решение в пользу Смелова. Samsung обязали заплатить Федору стоимость смартфона, 5000 в качестве компенсации морального вреда и еще почти
Ответчик подал апелляцию на решение Ленинского районного суда. Однако апелляционная инстанция оставила его в силе. Это произошло 29 сентября 2022 года. До победы Федор Смелов не дожил — умер от сердечной недостаточности в возрасте 36 лет.
Журналист НГС обратился в «Самсунг Электроникс Рус Компани» с просьбой прокомментировать потребительский конфликт со Смеловым и решение суда. На момент публикации редакция не получила ответа.
Ранее НГС рассказал, что в Новосибирске более 6 лет действует лохотрон с фейковым ремонтом техники. Отдав свою технику на «диагностику», люди вынуждены впоследствии выкупать ее или же прощаться с ней.