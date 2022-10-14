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Проблема

Новосибирец купил бракованный смартфон за 100 тысяч и умер до победы в суде над Samsung

Потребителю пришлось потратить три года на споры с Samsung, доказывая очевидное

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В 2015 году этот смартфон считался одним из топовых гаджетов. Молодой айтишник решил сделать себе подарок, о чем потом неоднократно жалел

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Директор небольшой IT-компании Федор Смелов (имя изменено) купил навороченный флагман Samsung Galaxy S6 Special Edition за 89 990 рублей в июле 2015 года. В ходе эксплуатации у смартфона выявилось с десяток дефектов, из-за которых пользоваться новинкой айтишнику стало проблематично. Федор прошел несколько кругов ада, доказывая свою правоту, но не дожил до победы в суде. С разрешения его близких (они и попросили изменить его имя и фамилию) НГС рассказывает историю этого потребительского спора.

Список дефектов длиной с инструкцию


Федор подбирал себе хороший смартфон для комфортного общения и работы. Свой выбор он остановил на флагмане Galaxy S6 Special Edition за 89 990 рублей с чехлом за 2500. На середину 2015 года это были большие деньги за телефон. Который, правда, вскоре начал работать из рук вон плохо из-за проблем с дисплейным модулем. Модуль заменили по гарантии в сервисном центре Samsung. Спустя год с момента покупки смартфон начал перегреваться при зарядке, батарея вздулась, аккумулятор смартфона стал быстро разряжаться.

— При режиме ожидания смартфон работал около шести часов, при активном использовании — около трех, то есть нужно три полных заряда в день. Спустя несколько минут после наполнения аккумулятора он показывал 60–70%. Всё это указывает на его неисправность. Дисплей деформировался, задняя панель вспучилась и отвалилась от корпуса, — рассказывает правозащитник из ООО «Комфорт» Евгений Казанцев, представлявший интересы Смелова в суде.

Казанцев перечислил еще с десяток менее важных выявленных дефектов: проблемы со встроенным словарем, невозможность поставить звуки уведомления, отличные от базовых, отсутствие символа «№» на клавиатуре и прочие. Базовые приложения обновлялись без санкции пользователя, после чего смартфон перезагружался даже в момент разговора по нему. Эти приложения, по словам юриста, нельзя было удалить, а память не резиновая. Эти и другие недостатки Galaxy S6, озвученные Казанцевым, не стали предметом судебного разбирательства, но характеризуют отношение Samsung к российским потребителям.

— Процесс беспроводной или проводной зарядки постоянно прерывался, видимо, из-за перегрева элементов. Имелись цветные пятна засветки на дисплее. Смартфон периодически переставал реагировать на нажатия кнопок, то есть зависал. Сканер отпечатка работал плохо, — цитирует Казанцев досудебную претензию своего клиента.

В ответ на претензию Смелова Samsung заявил: «Компания готова рассмотреть устранения заявленных недостатков, для этого Вам нужно обратиться в авторизированный сервисный центр "Армос Сервис" по адресу Новосибирск, Кирова, 27».

Странный сервисный центр


На Кирова, 27 в 2016 году располагались несколько центров по ремонту электроники: ООО «Сервисный центр Армос», индивидуальный предприниматель Юдин и ООО «Армос». Сертификат авторизованного сервисного центра Samsung смогла предоставить только последняя фирма. Да и тот был просроченным, действовал лишь до конца 2015 года.

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— У этого «Армоса» не было ни ИНН, ни регистрации в налоговой инспекции. Сотрудники взяли смартфон на диагностику, обнаружив деформацию корпуса, вздутие батареи, деформацию антенны беспроводной зарядки и механическое повреждение матрицы дисплейного модуля. Взяли за диагностику 1000 рублей, хотя тогда еще действовал гарантийный период. В связи с тем что у «Армоса» не было действующего сертификата на исполнение гарантийных обязательств Samsung, Федор не стал оставлять его на ремонт, — рассказывает Казанцев. — Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Samsung не указал точного и полного наименования уполномоченной организации.

В досудебном порядке спор с Samsung Смелову урегулировать не удалось, и он обратился с иском к гиганту бытовой электроники в Ленинский районный суд Новосибирска, требуя вернуть уплаченные средства за смартфон, покрыть моральный ущерб за неудобства и перечислить еще 50% от суммы покупки за отказ добровольно исполнить законные требования потребителя.

Суд и смерть


Представитель ответчика ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в суд не явился, но в удовлетворении иска просил отказать в письменной форме.

— Истцом не представлено доказательств наличия существенного недостатка, нарушена процедура обращения в рамках положений п. 6 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей»: требование о ремонте товара не предоставлено; истец не исполнил встречное обязательство по передаче товара для проверки качества, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения требований, — парировал исковые требования ответчик (цитата по материалам дела).

По делу были проведены экспертизы, подтвердившие существенные недостатки смартфона. В конце 2019 года суд вынес решение в пользу Смелова. Samsung обязали заплатить Федору стоимость смартфона, 5000 в качестве компенсации морального вреда и еще почти 50 000 в виде штрафа.

Ответчик подал апелляцию на решение Ленинского районного суда. Однако апелляционная инстанция оставила его в силе. Это произошло 29 сентября 2022 года. До победы Федор Смелов не дожил — умер от сердечной недостаточности в возрасте 36 лет.

Журналист НГС обратился в «Самсунг Электроникс Рус Компани» с просьбой прокомментировать потребительский конфликт со Смеловым и решение суда. На момент публикации редакция не получила ответа.

Ранее НГС рассказал, что в Новосибирске более 6 лет действует лохотрон с фейковым ремонтом техники. Отдав свою технику на «диагностику», люди вынуждены впоследствии выкупать ее или же прощаться с ней.

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