Новосибирец купил бракованный смартфон за 100 тысяч и умер до победы в суде над Samsung

— При режиме ожидания смартфон работал около шести часов, при активном использовании — около трех, то есть нужно три полных заряда в день. Спустя несколько минут после наполнения аккумулятора он показывал 60–70%. Всё это указывает на его неисправность. Дисплей деформировался, задняя панель вспучилась и отвалилась от корпуса, — рассказывает правозащитник из ООО «Комфорт» Евгений Казанцев, представлявший интересы Смелова в суде.



Казанцев перечислил еще с десяток менее важных выявленных дефектов: проблемы со встроенным словарем, невозможность поставить звуки уведомления, отличные от базовых, отсутствие символа «№» на клавиатуре и прочие. Базовые приложения обновлялись без санкции пользователя, после чего смартфон перезагружался даже в момент разговора по нему. Эти приложения, по словам юриста, нельзя было удалить, а память не резиновая. Эти и другие недостатки Galaxy S6, озвученные Казанцевым, не стали предметом судебного разбирательства, но характеризуют отношение Samsung к российским потребителям.

