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«Они вскочили, наверное, от болевого шока»: очевидец — о ДТП на Фрунзе, где сбили двух девочек

По словам очевидца, водитель минивэна ехал медленно

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ДТП произошло сегодня днем

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Новосибирский водитель стал свидетелем ДТП, в котором сегодня сбили двух девочек. Очевидец, представившийся в разговоре с корреспондентом НГС Максимом, отметил, что водитель ехал медленно, и его скорость была около 40 км/ч.

— Он просто ехал прямо, может, замечтался, я не знаю, помех из машин у него не было, чтоб уйти по кольцу. Но по какой-то причине он поехал прямо, а там люди шли, он пробил ограждение, сбил детей. Они вскочили, наверное, от болевого шока. Потом я проехал на другую сторону Ипподромской и видел, как женщина, которая была с ними, куда-то побежала и звонила по телефону, — рассказал Максим.

Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, ДТП произошло в 12:42 в Центральном районе. 73-летний водитель на минивэне Toyota Lite Ace не справился с управлением и врезался в ограждение, а потом наехал на двух девочек 6 и 8 лет.

— По данному факту сотрудниками ГИБДД вынесено определение по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью) о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Одна из двух девочек сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту НГС рассказал главный врач Новосибирской детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

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