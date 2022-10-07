«Они вскочили, наверное, от болевого шока»: очевидец — о ДТП на Фрунзе, где сбили двух девочек

Новосибирский водитель стал свидетелем ДТП, в котором сегодня сбили двух девочек. Очевидец, представившийся в разговоре с корреспондентом НГС Максимом, отметил, что водитель ехал медленно, и его скорость была около 40 км/ч .

— Он просто ехал прямо, может, замечтался, я не знаю, помех из машин у него не было, чтоб уйти по кольцу. Но по какой-то причине он поехал прямо, а там люди шли, он пробил ограждение, сбил детей. Они вскочили, наверное, от болевого шока. Потом я проехал на другую сторону Ипподромской и видел, как женщина, которая была с ними, куда-то побежала и звонила по телефону, — рассказал Максим.

