Залезли на машину и начали раскачивать: видео, как на Петухова пытались перевернуть авто после аварии

Днем 6 октября в Новосибирске столкнулись автомобиль «Жигули» и Toyota Noah. В результате иномарка перевернулась на бок.

— Это случилось передо мной. Мы ехали по Петухова. Автомобиль, который перевернулся, нарушил правила, я его с трудом объехал. А «семерка» не смогла, врезалась, — пояснил НГС очевидец Рамил Бейбала Оглы Халилов.



По словам мужчины, Toyota опрокинулась после столкновения с «Жигулями». Затем люди из иномарки начали качаться на автомобиле, чтобы перевернуть его, но у них не получилось.