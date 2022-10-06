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Залезли на машину и начали раскачивать: видео, как на Петухова пытались перевернуть авто после аварии

Toyota столкнулась с «Жигулями»

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По словам очевидца, в ДТП никто не пострадал

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Днем 6 октября в Новосибирске столкнулись автомобиль «Жигули» и Toyota Noah. В результате иномарка перевернулась на бок.

— Это случилось передо мной. Мы ехали по Петухова. Автомобиль, который перевернулся, нарушил правила, я его с трудом объехал. А «семерка» не смогла, врезалась, — пояснил НГС очевидец Рамил Бейбала Оглы Халилов.

По словам мужчины, Toyota опрокинулась после столкновения с «Жигулями». Затем люди из иномарки начали качаться на автомобиле, чтобы перевернуть его, но у них не получилось.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать происшествие.

На прошедших выходных патрульный автомобиль перевернулся после столкновения с «Инфинити». Это произошло в Железнодорожном районе, недалеко от цирка.

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