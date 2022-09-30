Патрульный автомобиль перевернулся на крышу после столкновения с «Инфинити» в Новосибирске
Последствия ДТП попали на видео
Вечером 30 сентября в Новосибирске произошла авария с патрульным автомобилем. Машина перевернулась на крышу.
— По предварительной информации, в 20:20 водитель автомобиля «Инфинити» 1991 года рождения двигался по улице Челюскинцев в сторону Железнодорожного вокзала. В ходе маневра разворота совершил столкновение с патрульным автомобилем УАЗ, в результате чего полицейский автомобиль опрокинулся, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По информации сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», авария произошла рядом с домом на улице Челюскинцев, 44/2.
В аварии никто не пострадал. На месте работает экипаж ГИБДД.
На этой неделе в Новосибирске произошла авария на Красном проспекте. Автомобиль «Ниссан» врезался в столб, в результате чего в салоне оказались зажаты два человека.