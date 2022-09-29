Nissan влетел в столб на Красном проспекте, в салоне зажало 2 человека — видео последствий

Утром 29 сентября в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и Кропоткина Nissan Pathfinder влетел в столб освещения. В автомобиле зажало мужчину и женщину, им потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили в службе спасателей МАСС, авария произошла в 5:43. Водитель автомобиля Nissan Pathfinder не справился с управлением и врезался в столб.

— Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали из повреждённого автомобиля мужчину и женщину 1986 года рождения и передали их бригадам врачей скорой помощи, — сообщили в МАСС.