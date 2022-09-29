Nissan влетел в столб на Красном проспекте, в салоне зажало 2 человека — видео последствий
Пострадавшим потребовалась помощь спасателей МАСС
Утром 29 сентября в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и Кропоткина Nissan Pathfinder влетел в столб освещения. В автомобиле зажало мужчину и женщину, им потребовалась помощь спасателей.
Как сообщили в службе спасателей МАСС, авария произошла в 5:43. Водитель автомобиля Nissan Pathfinder не справился с управлением и врезался в столб.
— Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали из повреждённого автомобиля мужчину и женщину 1986 года рождения и передали их бригадам врачей скорой помощи, — сообщили в МАСС.
Работы окончили к 06:10.
Спасательная операция попала на видео.
— При недостаточной видимости на дороге в утреннее и вечернее время необходимо обязательно соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями в транспортном потоке. Проезжая перекрёстки, остановочный платформы, объезжая препятствия, необходимо снизить скорость, убедиться в безопасности проезда, — напомнили в МАСС
15 сентября на площади Калинина Volkswagen Polo врезался в столб и перевернулся. 23-летний водитель оказался зажат в автомобиле, ему также потребовалась помощь спасателей.