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Nissan влетел в столб на Красном проспекте, в салоне зажало 2 человека — видео последствий

Пострадавшим потребовалась помощь спасателей МАСС

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Авария произошла в 5:43

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Утром 29 сентября в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и Кропоткина Nissan Pathfinder влетел в столб освещения. В автомобиле зажало мужчину и женщину, им потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили в службе спасателей МАСС, авария произошла в 5:43. Водитель автомобиля Nissan Pathfinder не справился с управлением и врезался в столб.

— Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали из повреждённого автомобиля мужчину и женщину 1986 года рождения и передали их бригадам врачей скорой помощи, — сообщили в МАСС.

Работы окончили к 06:10.

Спасательная операция попала на видео.

— При недостаточной видимости на дороге в утреннее и вечернее время необходимо обязательно соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями в транспортном потоке. Проезжая перекрёстки, остановочный платформы, объезжая препятствия, необходимо снизить скорость, убедиться в безопасности проезда, — напомнили в МАСС

15 сентября на площади Калинина Volkswagen Polo врезался в столб и перевернулся. 23-летний водитель оказался зажат в автомобиле, ему также потребовалась помощь спасателей.

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