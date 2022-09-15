Volkswagen врезался в столб и перевернулся на площади Калинина — видео с последствиями
Водителя из машины доставали спасатели МАСС
Ночью 15 сентября на площади Калинина Volkswagen Polo врезался в столб и перевернулся.
Авария произошла в 03:18.
— Совместно с пожарными и врачами скорой помощи спасатели извлекли из разбитого автомобиля водителя, молодого человека 1999 года рождения. Он был передан бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в МАСС.
После этого машину перевернули на колеса. По информации МАСС, автомобиль не подлежит восстановлению.
— Причиной большинства тяжелых аварий является несоблюдение правил дорожного движения и скоростного режима. Находясь за рулем транспортного средства, необходимо быть внимательными и осторожными при недостаточной видимости, — добавили спасатели.
В июле похожее ДТП случилось на Владимировской. Тогда