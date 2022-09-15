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Volkswagen врезался в столб и перевернулся на площади Калинина — видео с последствиями

Водителя из машины доставали спасатели МАСС

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Водитель оказался зажат в машине

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Ночью 15 сентября на площади Калинина Volkswagen Polo врезался в столб и перевернулся. 23-летний водитель оказался зажат в автомобиле, ему потребовалась помощь спасателей.

Авария произошла в 03:18.

— Совместно с пожарными и врачами скорой помощи спасатели извлекли из разбитого автомобиля водителя, молодого человека 1999 года рождения. Он был передан бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в МАСС.

После этого машину перевернули на колеса. По информации МАСС, автомобиль не подлежит восстановлению.

— Причиной большинства тяжелых аварий является несоблюдение правил дорожного движения и скоростного режима. Находясь за рулем транспортного средства, необходимо быть внимательными и осторожными при недостаточной видимости, — добавили спасатели.

В июле похожее ДТП случилось на Владимировской. Тогда 21-летний водитель Toyota Chaser врезался в столб, мужчину увезли в больницу.

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