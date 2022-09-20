Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП

56-летний актер и режиссёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП — об этом сообщил источник РИА Новости. Авария случилась на трассе М8 в Ростовском районе Ярославской области — автомобиль, в котором ехал Пускепалис, столкнулся с фурой.

Сергей Пускепалис окончил Саратовское театральное училище в 1985 году, затем более 10 лет работал актёром в Саратовском театре юного зрителя. В 2001 году окончил режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИСа) в Москве, после чего поставил несколько спектаклей и работал режиссёром в самарском театре «Понедельник». Также был главным режиссёром в Магнитогорском драматическом театре, ярославском академическом театре драмы имени Фёдора Волкова. В 2018 году его назначили заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе.

