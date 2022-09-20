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Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с фурой

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На счету Сергея Пускепалиса более 50 ролей в фильмах и сериалах

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56-летний актер и режиссёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП — об этом сообщил источник РИА Новости. Авария случилась на трассе М8 в Ростовском районе Ярославской области — автомобиль, в котором ехал Пускепалис, столкнулся с фурой.

Сергей Пускепалис окончил Саратовское театральное училище в 1985 году, затем более 10 лет работал актёром в Саратовском театре юного зрителя. В 2001 году окончил режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИСа) в Москве, после чего поставил несколько спектаклей и работал режиссёром в самарском театре «Понедельник». Также был главным режиссёром в Магнитогорском драматическом театре, ярославском академическом театре драмы имени Фёдора Волкова. В 2018 году его назначили заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе.

На счету Пускепалиса более 50 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Хождение по мукам», «Ёлки новые», «Журавль в небе» и другие.

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