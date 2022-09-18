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Тема дняМальчика нашли в Новосибирске спустя 9 дней
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Эвакуировали 9 человек: в Новосибирске рано утром загорелось общежитие в Калининском районе

В комнате на 4-м этаже сгорела мебель и вещи

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Пожар начался рано утром

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В Новосибирске 18 сентября загорелось здание на улице Объединения в Калининском районе. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 05:57 утра.

— Огнем повреждены домашние вещи и мебель на площади 15 кв. м. При помощи спасательных устройств пожарными из подъезда были эвакуированы 9 человек, 11 эвакуировались самостоятельно, детей среди них нет. Локализация — в 06:10. Ликвидация открытого горения — в 06:34. На тушение привлекались 61 человек и 18 единиц техники, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Как сообщили в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск», в здании находилось общежитие. По словам жильцов, в 06:00 сотрудники МЧС стучались в двери, одевали противогазы и выводили на улицу.

В пятницу, 16 сентября, в Ленинском районе Новосибирска по адресу улица Кудряшевская, 12 сгорело двухэтажное здание с мастерской.

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