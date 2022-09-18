Эвакуировали 9 человек: в Новосибирске рано утром загорелось общежитие в Калининском районе
В комнате на
В Новосибирске 18 сентября загорелось здание на улице Объединения в Калининском районе. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 05:57 утра.
— Огнем повреждены домашние вещи и мебель на площади
Как сообщили в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск», в здании находилось общежитие. По словам жильцов, в 06:00 сотрудники МЧС стучались в двери, одевали противогазы и выводили на улицу.
В пятницу, 16 сентября, в Ленинском районе Новосибирска по адресу улица Кудряшевская, 12 сгорело двухэтажное здание с мастерской.