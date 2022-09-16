Здание с автомастерской сгорело в Ленинском районе Новосибирска — видео пожара

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:01, пожарные прибыли на место в 20:16. Открытое горение ликвидировали спустя 36 минут после приезда. Здание после пожара полностью обрушилось.

— На первом этаже строения расположена автомастерская, на втором этаже — подсобные помещения. Со слов хозяев, внутри никого не должно быть, — рассказали в ГУ МЧС по НСО.