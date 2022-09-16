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Тема дняСгорело здание с автомастерской (видео)
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Здание с автомастерской сгорело в Ленинском районе Новосибирска — видео пожара

Возгорание произошло сегодня вечером

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Дым от горящего здания заметили жители города из окон

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Сегодня, 16 сентября, в Ленинском районе Новосибирска по адресу улица Кудряшевская, 12 сгорело двухэтажное здание с мастерской. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:01, пожарные прибыли на место в 20:16. Открытое горение ликвидировали спустя 36 минут после приезда. Здание после пожара полностью обрушилось.

— На первом этаже строения расположена автомастерская, на втором этаже — подсобные помещения. Со слов хозяев, внутри никого не должно быть, — рассказали в ГУ МЧС по НСО.

Здание полностью обрушилось

Здание полностью обрушилось

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Журналисты НГС побывали в поселке Молот спустя 4 месяца после серьезного пожара — читайте в нашем репортаже, что изменилось там за это время.

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