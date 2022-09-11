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Тема дняПогоня за каршеринговым седаном
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«Летел против шерсти»: результаты погони ДПС за каршеринговым седаном попали на видео в Новосибирске

По предварительным данным, пострадал один человек

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На ролике можно увидеть как минимум пять машин полицейских

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Патрульные машины ДПС сегодня ночью устроили погоню за каршеринговым автомобилем — ее результаты попали на видео подписчика группы «АСТ-54». Каршеринговая машина врезалась в седан «Киа-Рио».

На ролике можно увидеть как минимум пять машин полицейских, пожарный автомобиль и машину реанимации. По предварительным данным, пострадал один человек.

— Он летел по одностороннему движению против шерсти на скорости 110 км/ч, — написал в группе «АСТ-54» свидетель ДТП.

По его словам в каршеринге было четыре человека. В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли уточнить информацию о ДТП на момент публикации новости.

Под Новосибирском ГАЗ «Почты России» оказался на крыше на обочине после ДТП с «Рено-Дастер». Погиб водитель кроссовера.

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