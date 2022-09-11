«Летел против шерсти»: результаты погони ДПС за каршеринговым седаном попали на видео в Новосибирске
По предварительным данным, пострадал один человек
Патрульные машины ДПС сегодня ночью устроили погоню за каршеринговым автомобилем — ее результаты попали на видео подписчика группы «АСТ-54». Каршеринговая машина врезалась в седан «Киа-Рио».
На ролике можно увидеть как минимум пять машин полицейских, пожарный автомобиль и машину реанимации. По предварительным данным, пострадал один человек.
— Он летел по одностороннему движению против шерсти на скорости
По его словам в каршеринге было четыре человека. В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли уточнить информацию о ДТП на момент публикации новости.
Под Новосибирском ГАЗ «Почты России» оказался на крыше на обочине после ДТП с «Рено-Дастер». Погиб водитель кроссовера.