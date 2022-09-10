СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 60.47
eur 60.86
Тема дняКак сибиряки пробежали полумарафон Раевича
Все новости
Все новости

Трактор съезжал с холма и перевернулся в Искитиме — водитель погиб

Мужчина ехал на тракторе по лесу около села Барабка

29

Мужчина скончался на месте

Поделиться

Вчера вечером, 9 сентября, в Искитимском районе погиб водитель трактора. Он перевернулся при спуске с холма.

Инцидент произошел около 20 часов около села Барабка. 31-летний мужчина на тракторе «МТЗ-50» с полуприцепом ехал по лесу.

— В пути следования при спуске с холма водитель допустил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии

Поделиться

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

В октябре 2019 вблизи села Усть-Чём тракторист погиб во время работы в лесу. В 19:00 в службу 112 поступило сообщение о том, что в лесу Искитимского района перевернулся трактор. Тракторист, который работал на заготовке леса, погиб.

По теме

ГИБДДДТПАвария
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2