Трактор съезжал с холма и перевернулся в Искитиме — водитель погиб
Мужчина ехал на тракторе по лесу около села Барабка
Вчера вечером, 9 сентября, в Искитимском районе погиб водитель трактора. Он перевернулся при спуске с холма.
Инцидент произошел около 20 часов около села Барабка. 31-летний мужчина на тракторе «МТЗ-50» с полуприцепом ехал по лесу.
— В пути следования при спуске с холма водитель допустил опрокидывание транспортного средства. От полученных травм скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
В октябре 2019 вблизи села Усть-Чём тракторист погиб во время работы в лесу. В 19:00 в службу 112 поступило сообщение о том, что в лесу Искитимского района перевернулся трактор. Тракторист, который работал на заготовке леса, погиб.