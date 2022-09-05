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В Новосибирске в жилом доме взорвался газовый котел — на месте работает МЧС и полиция

Из дома эвакуировались 23 человека, из них 7 детей

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В результате инцидента вылетел стеклопакет в окне на первом этаже

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В деревянном восьмиквартирном доме по улице Красносельской произошёл взрыв газа, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Сообщение о происшествии поступило спасателям 5 сентября около 20:30. Прибыв на место вызова, сотрудники МЧС выяснили, что в одной из квартир взорвался газовый котел, который хозяева использовали для отопления и подогрева воды.

— Произошел хлопок газовоздушной смеси. Из дома самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них 7 детей, — пояснили в региональном управлении МЧС.

Так поврежденная квартира выглядит изнутри

Так поврежденная квартира выглядит изнутри

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Спасатели добавили, что после хлопка пожар не возник, ударной волной выбило окно в квартире на первом этаже. На место ЧП прибыли сотрудники других экстренных служб, газовики оперативно отключили дом от газоснабжения. Сотрудники мэрии в настоящее время изучают дом на предмет возможных деформаций конструкции. Параллельно решается вопрос о расселении жильцов.

Причину взрыва предстоит установить следственным органам.

В декабре прошлого года в результате взрыва газа в жилом доме в Тогучине пострадал человек. После хлопка в квартире возник пожар, в котором сильно обгорел собственник жилья.

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