Пострадавшего от взрыва газа доставили на вертолете в реанимацию областной больницы Новосибирска

Мужчину, пострадавшего от взрыва газа в квартире в Тогучине, доставили на вертолете в реанимацию областной больницы Новосибирска.
Инцидент произошел 7 декабря в 05:40 в трехэтажном доме, расположенном на улице Вокзальной, — на первом этаже. Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области сообщала, что открытое горение было ликвидировано в течение 25 минут. До прибытия из дома эвакуировались 12 человек, жильцы спасли мужчину.
— Его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами, — рассказывали в пресс-службе вчера, 7 декабря.
А сегодня пациента доставили в Новосибирск. Это произошло примерно час назад, сообщила журналисту НГС пресс-секретарь областной больницы Виктория Перязева:
— Он находится у нас в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске областная больница спасала пострадавших от взрыва на АГЗС.