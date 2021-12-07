В Новосибирской области в трехэтажном доме взорвался газ — как выглядит разрушенная квартира

В Тогучине в Новосибирской области в квартире взорвался газ. Инцидент произошел
Как рассказал источник НГС, знакомый с ситуацией, в квартире было три газовых баллона и, скорее всего, из них выходило содержимое. Утром, когда их хозяин зажег спичку на кухне, газ взорвался. Взрывная волна выбила окна и частично повредила стеклопакеты и в соседних квартирах. Начался пожар.
— Возгорание происходило в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. В течение 25 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждена квартира предварительно на общей площади 40
До прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек.
— По оперативной информации, из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами, — добавили в ведомстве.
Ночью 4 декабря в Кировском районе Новосибирска загорелся башенный кран — на место выезжали пожарные.
В конце октября в Балтийске Калининградской области произошел взрыв в жилом доме. Взорвался газ на втором этаже многоэтажки. В результате начался пожар, людей эвакуировали из здания, некоторые пытались спастись сами, прыгая из окон.