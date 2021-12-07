В Новосибирской области в трехэтажном доме взорвался газ — как выглядит разрушенная квартира

В Тогучине в Новосибирской области в квартире взорвался газ. Инцидент произошел 7 декабря в 05:40 на улице Вокзальной.

Как рассказал источник НГС, знакомый с ситуацией, в квартире было три газовых баллона и, скорее всего, из них выходило содержимое. Утром, когда их хозяин зажег спичку на кухне, газ взорвался. Взрывная волна выбила окна и частично повредила стеклопакеты и в соседних квартирах. Начался пожар.