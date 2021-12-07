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В Новосибирской области в трехэтажном доме взорвался газ — как выглядит разрушенная квартира

Самостоятельно из дома вышли 12 человек, одного человека увезли в больницу

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По данным источника НГС, в квартире было три газовых баллона

По данным источника НГС, в квартире было три газовых баллона

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В Тогучине в Новосибирской области в квартире взорвался газ. Инцидент произошел 7 декабря в 05:40 на улице Вокзальной.

Как рассказал источник НГС, знакомый с ситуацией, в квартире было три газовых баллона и, скорее всего, из них выходило содержимое. Утром, когда их хозяин зажег спичку на кухне, газ взорвался. Взрывная волна выбила окна и частично повредила стеклопакеты и в соседних квартирах. Начался пожар.

До прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек

До прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек

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— Возгорание происходило в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. В течение 25 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждена квартира предварительно на общей площади 40 кв. м, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

До прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек.

— По оперативной информации, из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами, — добавили в ведомстве.

Ночью 4 декабря в Кировском районе Новосибирска загорелся башенный кран — на место выезжали пожарные.

В конце октября в Балтийске Калининградской области произошел взрыв в жилом доме. Взорвался газ на втором этаже многоэтажки. В результате начался пожар, людей эвакуировали из здания, некоторые пытались спастись сами, прыгая из окон.

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