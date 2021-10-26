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В Калининградской области взрыв в многоэтажке: люди спасаются, прыгая из окон

Сообщается об одном пострадавшем

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Взрыв привел к возгоранию

Взрыв привел к возгоранию

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В Балтийске Калининградской области сегодня произошел взрыв в жилом доме. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону, взорвался газ на втором этаже многоэтажки. В результате взрыва начался пожар, людей эвакуируют из здания, некоторые пытаются спастись сами, прыгая из окон.

По предварительным данным МЧС, пострадал один человек.

Накануне взрыв газа произошел в Татарстане: вечером 25 октября в Набережных Челнах взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажки, два этажа частично разрушены. В результате взрыва пять человек пострадали, один скончался.

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