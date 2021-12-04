На стройке в Южно-Чемском жилмассиве загорелся 50-метровый башенный кран

Ночью 4 декабря в Кировском районе загорелся башенный кран — на место выезжали пожарные.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в ведомстве получили в 2 часа 10 минут, пожарные выехали на место через минуту. К половине четвёртого утра открытый огонь ликвидировали.



— Башенный кран металлический, высотой 50 м. Огнем повреждены: обшивка кабины и электрощитовая башенного крана. Пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

