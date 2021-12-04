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На стройке в Южно-Чемском жилмассиве загорелся 50-метровый башенный кран

От огня пострадала только обшивка — дома строит известный новосибирский господрядчик

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Кран установлен на стройплощадке двух долгостроев на улице Петухова

Кран установлен на стройплощадке двух долгостроев на улице Петухова

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Ночью 4 декабря в Кировском районе загорелся башенный кран — на место выезжали пожарные.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в ведомстве получили в 2 часа 10 минут, пожарные выехали на место через минуту. К половине четвёртого утра открытый огонь ликвидировали.

— Башенный кран металлический, высотой 50 м. Огнем повреждены: обшивка кабины и электрощитовая башенного крана. Пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

Кран установлен на стройплощадке по ул. Петухова, 168 стр. В 2GIS здесь отмечено строительство двух домов. По данным муниципального портала, мэрия Новосибирска выдавала два разрешения на строительство по этому адресу: первое в 2015 году получила компания «Трест Востокгидроспецстрой», второе в сентябре 2020 года на тот же участок выдали компании «Элит-Строй». Параметры проекта при этом не изменились: это два 19-этажных дома и автостоянка.

Дома начинали строить ещё в 2015 году, сегодня на площадке работает компания Коли Кулиджаняна

Дома начинали строить ещё в 2015 году, сегодня на площадке работает компания Коли Кулиджаняна

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Компания «Элит-Строй» принадлежит известному в Новосибирске бизнесмену Коле Кулиджаняну и существует с конца 2014 года. Выручка компании за 2020 год составила 1 миллион рублей, чистая прибыль — 313 тысяч рублей. В 2017 и 2018 годах компания заключала госконтракты на утилизацию снега с метрополитеном и городским «ДЭУ-1» на общую сумму в 24 миллиона рублей, но исполнения контрактов были прекращены. В 2021 мэрия Новосибирска подала на компанию в суд из-за долга по аренде земли, но стороны заключили мировое соглашение.

Коля Кулиджанян также владеет компаниями «Перлит-Сети» и «Перлит-Строй». Последняя — один из крупных городских подрядчиков по госконтрактам: обслуживала Михайловскую набережную и ремонтировала городские улицы, общая сумма заключенных госконтрактов оценивается в 3,4 миллиарда рублей.

На момент публикации материала бизнесмен был недоступен. Журналист НГС направила письменный запрос на адрес компании с просьбой уточнить, известны ли причины возгорания и как это отразится на темпах строительства.

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