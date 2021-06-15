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«Принимали до трех ночи»: в облбольнице рассказали о состоянии людей, пострадавших при взрыве

В больнице остаются 17 человек

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Семь человек находятся в реанимации, но все в сознании

Семь человек находятся в реанимации, но все в сознании

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В облбольнице остаются 17 пострадавших при взрыве и пожаре в Новосибирске

В Новосибирской областной больнице рассказали о состоянии пострадавших — все они находятся в сознании, даже те, кто лежат в реанимации. Врачи рассказали, как именно работали сразу после взрыва и какие ожоги получили люди.

«Сначала было всего два дежурных врача»

Такого массового поступления пациентов в ожоговом центре облбольницы, как признаются сами врачи, они сходу вспомнить не могут.

— Первых пострадавших с АГЗС на Гусинке привезли в 18:40. Всего было 32 человека — кого-то привозила скорая, кто-то приходил сам. Вечер выходного дня, работают два дежурных врача ожогового центра. Они и встретили первых пострадавших. Потом подключились дежурные хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Практически сразу же приехал главный врач и те, у кого были выходные, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирской областной больницы Марина Пляскина.

В больнице добавили, что врачи приезжали сами, без какого-то специального распоряжения.

— Работали четко, как и должна работать клиника в чрезвычайной ситуации. Пострадавших принимали с вечера до трех часов ночи. В 7 утра — все уже снова на работе. Сейчас делают перевязки, оценивают состояние. Возможно, кого-то сегодня уже выпишут. Всего госпитализировали 17, из них двое детей — 10 и 12 лет. У детей площадь ожогов, к счастью, невелика, состояние не тяжелое. В реанимации 7 человек, все в сознании, все дышат сами, без ИВЛ. Ни у кого нет ожогов дыхательных путей, сочетанных травм тоже нет. Два пожарных лежат в отделении, у обоих ожоги верхней части тела. С журналистами общаться отказались — не положено! — добавили в больнице.

Какие именно ожоги получили пострадавшие

Сейчас 10 человек получают помощь в ожоговом отделении. В их числе — два сотрудника МЧС и двое детей десяти и двенадцати лет. По данным больницы, у всех пациентов ожоговые травмы легкой и средней степени, площадь ожогов — от 3 до 20 процентов.


7 человек в более тяжелом состоянии находятся в реанимации, у некоторых из них площадь ожогов достигает 40 процентов. Ни у кого нет термических травм дыхательных путей, все пациенты дышат самостоятельно, отметили в больнице.

Всю информацию о пациентах, поступивших после аварии, можно получить по телефону горячей линии +7 913 920-57-69. Больнице также требуется кровь для пациентов ожогового отделения. Ее можно сдать в Новосибирском центре крови или в Пункте приема донорской крови в здании Новосибирской областной больницы (тел. 315-98-58).

Новая информация от Следственного комитета

Следователи рассказали, как именно произошел взрыв и кто был в это время на заправке.

14 июня на смене находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Примерно в 17 часов для разгрузки топлива на автозаправочную станцию прибыл газовоз под управлением 48-летнего водителя. После этого водитель и заправщик приступили к выполнению сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа из привезенной емкости в емкость, находящуюся на газовой АЗС. Во время производства сливно-наливных работ произошло воспламенение газовой смеси, — рассказали в Следственном комитете.

Сотрудники АЗС и водитель цистерны начали эвакуировать людей, как только увидели огонь.

— Далее произошло воспламенение всей имеющейся на АЗС газовой смеси, пострадали работники АЗС, граждане, осуществляющие трудовую деятельность в организациях, расположенных в непосредственной близости от места событий, а также люди, которые наблюдали за произошедшим на незначительном расстоянии. Всем пострадавшим оперативно оказана в полном объеме необходимая медицинская помощь, часть из них находится на лечении в медицинском учреждении, — добавили следователи.

СЮЖЕТ

Взрыв на Гусинобродском шоссе

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прогремело несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов. Сегодня стало известно, что уже задержан владелец АГЗС «Еврогаз».

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