«Принимали до трех ночи»: в облбольнице рассказали о состоянии людей, пострадавших при взрыве

В Новосибирской областной больнице рассказали о состоянии пострадавших — все они находятся в сознании, даже те, кто лежат в реанимации. Врачи рассказали, как именно работали сразу после взрыва и какие ожоги получили люди.



«Сначала было всего два дежурных врача»

Такого массового поступления пациентов в ожоговом центре облбольницы, как признаются сами врачи, они сходу вспомнить не могут.

— Первых пострадавших с АГЗС на Гусинке привезли в 18:40. Всего было 32 человека — кого-то привозила скорая, кто-то приходил сам. Вечер выходного дня, работают два дежурных врача ожогового центра. Они и встретили первых пострадавших. Потом подключились дежурные хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Практически сразу же приехал главный врач и те, у кого были выходные, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирской областной больницы Марина Пляскина.