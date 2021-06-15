«Принимали до трех ночи»: в облбольнице рассказали о состоянии людей, пострадавших при взрыве

В облбольнице остаются 17 пострадавших при взрыве и пожаре в Новосибирске
В Новосибирской областной больнице рассказали о состоянии пострадавших — все они находятся в сознании, даже те, кто лежат в реанимации. Врачи рассказали, как именно работали сразу после взрыва и какие ожоги получили люди.
«Сначала было всего два дежурных врача»
Такого массового поступления пациентов в ожоговом центре облбольницы, как признаются сами врачи, они сходу вспомнить не могут.
— Первых пострадавших с АГЗС на Гусинке привезли в 18:40. Всего было 32 человека — кого-то привозила скорая, кто-то приходил сам. Вечер выходного дня, работают два дежурных врача ожогового центра. Они и встретили первых пострадавших. Потом подключились дежурные хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Практически сразу же приехал главный врач и те, у кого были выходные, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирской областной больницы Марина Пляскина.
В больнице добавили, что врачи приезжали сами, без какого-то специального распоряжения.
— Работали четко, как и должна работать клиника в чрезвычайной ситуации. Пострадавших принимали с вечера до трех часов ночи. В
Какие именно ожоги получили пострадавшие
Сейчас 10 человек получают помощь в ожоговом отделении. В их числе — два сотрудника МЧС и двое детей десяти и двенадцати лет. По данным больницы, у всех пациентов ожоговые травмы легкой и средней степени, площадь ожогов — от 3 до 20 процентов.
7 человек в более тяжелом состоянии находятся в реанимации, у некоторых из них площадь ожогов достигает 40 процентов. Ни у кого нет термических травм дыхательных путей, все пациенты дышат самостоятельно, отметили в больнице.
Всю информацию о пациентах, поступивших после аварии, можно получить по телефону горячей линии
Новая информация от Следственного комитета
Следователи рассказали, как именно произошел взрыв и кто был в это время на заправке.
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Сотрудники АЗС и водитель цистерны начали эвакуировать людей, как только увидели огонь.
— Далее произошло воспламенение всей имеющейся на АЗС газовой смеси, пострадали работники АЗС, граждане, осуществляющие трудовую деятельность в организациях, расположенных в непосредственной близости от места событий, а также люди, которые наблюдали за произошедшим на незначительном расстоянии. Всем пострадавшим оперативно оказана в полном объеме необходимая медицинская помощь, часть из них находится на лечении в медицинском учреждении, — добавили следователи.
Пожар на АГЗС начался
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