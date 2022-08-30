«Обещали помочь, а сделали виновной»: мать ребенка-инвалида, попавшая в ДТП с полицейской машиной, — о повороте ее дела

Когда шумиха улеглась, началось рутинное расследование ДТП. Надежда говорит, что пыталась следить за его ходом и неоднократно звонила в ГИБДД.



— Мне там постоянно говорили: «Дело у генерала, работа идет». Потом мне сказали, что будет «обоюдка», я начала писать обращения в ГИБДД и в прокуратуру. И тут мне позвонили из страховой компании и спросили, почему я не обращаюсь за компенсацией. Я ответила, что дело еще не закончено и вопрос о виновности не решен, а мне сказали: «Нет, вторая сторона, то есть полиция, уже обратилась за компенсацией, потому что вина признана обоюдной». Они получили половину положенной выплаты от моей страховой, а я должна обращаться за половинной выплатой в их страховую, — объясняет Надежда.



Сотрудникам полиции вменили нарушение пункта 3.1 ПДД (не убедились в том, что им уступают дорогу), самой Надежде — пунктов 10.1 ПДД и 10.2 ПДД, фактически — превышение скорости. Она настаивает, что всё дело основано на ее собственных показаниях.



— Сразу после аварии сотрудники ГИБДД говорили мне: «Куда ты так гнала? Все остановились, а ты мчишься!» — объясняет Надежда. — А я была в шоке, всё болело, в салоне у меня находилась дочь-инвалид. И когда меня спрашивали, сколько я ехала, я отвечала: «Не знаю, наверное, 65».

