«Обещали помочь, а сделали виновной»: мать ребенка-инвалида, попавшая в ДТП с полицейской машиной, — о повороте ее дела
Женщина утверждает, что ей вменили нарушение, хотя начальник главка МВД требовал «простить ее»
10 мая Надежда Уткина на своем Ford Focus столкнулась с полицейской Skoda Octavia, которая, преследуя нарушителя, проезжала перекресток Доватора и Воровского на красный свет. Челябинка ехала в плотном потоке и, по ее словам, не видела машину ДПС, а сирена последней была отключена непосредственно перед столкновением. Автомобилистка говорит, что вскоре после аварии ей позвонили от начальника областного ГУ МВД Михаила Скокова и заявили, что не будут признавать ее неправой и помогут. Но в итоге женщине вменили превышение скорости, а вину в аварии разделили пополам, из-за чего страховая выплата снизится вдвое. Этих денег не хватает на ремонт «Фокуса», и Надежда, мать-одиночка, воспитывающая ребенка-инвалида, вынуждена ездить на такси. Мы разобрались в деталях этой ситуации.
Куда мчалась полицейская «Октавия»
Полиция преследовала водителя синего BMW, который проскакивал перекрестки на красный. Вскоре он был задержан, но получил лишь 1000 рублей штрафа по части 1 статьи 12.12 КоАП (проезд на запрещающий сигнал), пообещав впредь так не делать.
Ситуация Надежды оказалась сложнее: она получила травму ноги — разрыв связок голеностопа, и залечивает травму до сих пор. Ее Ford Focus оказался сильно разбит, и технические эксперты сказали, что страховая с большой вероятностью признает его неподлежащим восстановлению. В случае невиновности автомобилистка получила бы компенсацию по ОСАГО в размере предельных 400 тысяч рублей, но «обоюдка» снижает сумму вдвое.
Виновата ли Надежда в ДТП?
Это спорный вопрос. При выполнении неотложного задания спецавтомобили имеют право отступать от ряда требований ПДД, а также получают преимущество на перекрестках. Но для этого нужно соблюсти три условия: на полицейской машине должен быть включен проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал, а ее водитель обязан убедиться, что ему уступают дорогу.
На видеозаписи из салона полицейской машины слышно, что часть пути она действительно ехала с включенной сиреной, но непосредственно перед аварией, примерно за 6 секунд до столкновения, выключила ее. Сотрудник полиции использовал «крякалку» — альтернативный звуковой сигнал. Равноценен ли он сирене?
— Нет, в ПДД эта «крякалка» не упоминается, и для получения преимущества на автомобиле помимо проблескового маячка должна быть включения сирена, — объясняет автоюрист Лев Воропаев. — При отключенной сирене автомобиль полиции теряет преимущество при движении через перекрестки на запрещающий сигнал светофора.
Что показала экспертиза
Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Челябинской области провел автотехническую экспертизу аварии. В заключении отмечается, что, если видимость на приближающуюся полицейскую Skoda Octavia для водителя Ford Focus была ограничена, водитель «Форда» не мог уступить дорогу спецмашине и имел право первоочередного проезда. Впрочем, сам вопрос об условиях видимости с водительского места Ford в рамках экспертизы не исследовался, поэтому конкретных заключений нет. Так, эксперт не смог прийти к выводу, нарушил ли водитель Ford требования пункта 10.1 ПДД: при обнаружении опасности тормозить вплоть до полной остановки. Эксперт сослался на то, что заказчики экспертизы не указали в качестве исходного данного момент обнаружения опасности — ключевое понятие для разбора подобных ДТП. В результате судить о нарушениях водителя Ford в категоричной форме нельзя, приходит к выводу эксперт. Он также указывает скорость движения «Форда» на уровне 65–70 км/час с пометкой «со слов водителя».
«Готовы оказать всяческую помощь»
Вскоре после ДТП Надежде, по ее словам, позвонила женщина, сказав, что связаться с ней велел генерал Михаил Скоков, начальник регионального главка МВД.
— Эта женщина принялась меня успокаивать, — вспоминает автомобилистка. — Она говорила: «Никто вас ни в чем не обвиняет, желаем скорейшего выздоровления и обещаем всякую помощь, но просим не общаться больше с прессой». Я растрогалась, сказала «большое спасибо», и когда она в следующий раз звонила, я спрашивала, как там здоровье сотрудников ГИБДД — у них всё было хорошо. Я думала, что получу компенсацию по ОСАГО и починю машину.
Сообщения о том, что генерал Скоков простил Надежду, появлялись и в СМИ: начальник МВД потребовал тщательно разобраться в ситуации и заявил, что претензий к владелице Ford быть не может. Он также пообещал, что сотрудники ГИБДД готовы оказать матери-одиночке всяческую помощь. При этом из контекста не было понятно, о каком именно прощении идет речь. Значит ли эта фраза, что с Надежды не будут требовать за разбитый полицейский автомобиль или что ее признают в принципе невиновной в этом ДТП?
Вменили превышение скорости
Когда шумиха улеглась, началось рутинное расследование ДТП. Надежда говорит, что пыталась следить за его ходом и неоднократно звонила в ГИБДД.
— Мне там постоянно говорили: «Дело у генерала, работа идет». Потом мне сказали, что будет «обоюдка», я начала писать обращения в ГИБДД и в прокуратуру. И тут мне позвонили из страховой компании и спросили, почему я не обращаюсь за компенсацией. Я ответила, что дело еще не закончено и вопрос о виновности не решен, а мне сказали: «Нет, вторая сторона, то есть полиция, уже обратилась за компенсацией, потому что вина признана обоюдной». Они получили половину положенной выплаты от моей страховой, а я должна обращаться за половинной выплатой в их страховую, — объясняет Надежда.
Сотрудникам полиции вменили нарушение пункта 3.1 ПДД (не убедились в том, что им уступают дорогу), самой Надежде — пунктов 10.1 ПДД и 10.2 ПДД, фактически — превышение скорости. Она настаивает, что всё дело основано на ее собственных показаниях.
— Сразу после аварии сотрудники ГИБДД говорили мне: «Куда ты так гнала? Все остановились, а ты мчишься!» — объясняет Надежда. — А я была в шоке, всё болело, в салоне у меня находилась дочь-инвалид. И когда меня спрашивали, сколько я ехала, я отвечала: «Не знаю, наверное, 65».
Но даже если превышение скорости было (о чем судить сложно), связано ли оно с причиной аварии?
— Поскольку речь об административном деле, вопрос о причинно-следственной связи не исследуется, — говорит Лев Воропаев. — То есть после ДТП устанавливаются нарушения, которые совершили водители, вне зависимости, являются ли эти нарушения причиной аварии. Их связь с ДТП исследуется, например, при гражданском делопроизводстве, когда речь идет о распределении материальной ответственности, но в данном случае такой анализ не нужен.
Вину поделили пополам
В итоге страховые получили документы, согласно которым нарушения были в действиях обоих водителей, и поделили сумму компенсаций пополам. В случае с Надеждой, если автомобиль признают не подлежащим восстановлению, выплата снизится с 400 тысяч до 200 тысяч рублей.
— В общем случае при конструктивной гибели автомобиля компенсация рассчитывается по его среднерыночной цене за минусом стоимости годных остатков, но по закону об ОСАГО она ограничена лимитом в 400 тысяч рублей, — объясняет Лев Воропаев.
Ford Focus 2012 года, по данным сайта Auto.ru, стоит в пределах от 500 тысяч до миллиона рублей. Поэтому у Надежды был хороший шанс получить выплату на уровне максимальной компенсации в 400 тысяч.
— Мне сказали, что ремонт стоит примерно полмиллиона рублей, повреждена силовая структура и двигатель. Эксперт страховой заключил, что машина, скорее всего, пойдет в «тотал», — говорит Надежда. — Теперь я не знаю, что делать: забрать 200 тысяч и взять кредит на покупку другой машины? Купить что-то совсем дешевое?
Что ответили в МВД
В региональном главке нам пояснили, что комментарии начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова были даны после обращения Надежды, которая боялась, что ее обяжут оплачивать ремонт служебной Skoda Octavia. Узнав детали инцидента, генерал дал обещание, что МВД не будет взыскивать подобные расходы. В остальном компенсацией ущерба в таких ДТП занимаются страховые на основании документов ГИБДД, и если Надежда не согласна с выводами Госавтоинспекции, она вправе обратиться в суд.
«Пока спасет такси»
— Я официально мать-одиночка, живу с дочкой и мамой, — продолжает Надежда. — У ребенка ДЦП, мать не ходит после перелома, я сама хромаю в результате ДТП. Мне нужно возить дочку на реабилитацию, маму — в больницу. Пока спасет такси, но своя машина нам необходима. Мы писали жалобы в полицию и прокуратуру — ничего не изменилось. Адвокат говорит, нужно судиться, но это дорого, и душевных сил на борьбу нет! Обидно, я ведь действительно не видела полицейскую машину!
А теперь к хорошим новостям: в Челябинске задержали автоподставщиков, которые, по данным следствия, использовали для провокации ДТП праворульные автомобили.