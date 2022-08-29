Появилось видео с задержанием пьяных мужчин в Новосибирске, которые угрожали полицейским
После случившегося возбудили уголовное дело
Вчера утром, 28 августа, двое сотрудников отдела полиции поехали на улицу Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска, чтобы проверить сообщение о правонарушении. На месте они обнаружили трех мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые отказались показывать документы, начали оскорблять сотрудников полиции и угрожать им.
В распоряжении редакции появилось видео с задержанием буйных мужчин. Автор ролика сообщает, что под его окнами собралось примерно 7 полицейских машин. На кадрах видно, что сотрудники пытаются задержать мужчин, но те сопротивляются, в конце концов, полицейские усаживают их в автомобили и увозят.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, мужчинам, которые угрожали полицейским, от 32 до 36 лет. После случившегося возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Следователи уточнили, что один из подозреваемых угрожал полицейскому убийством с помощью ножа.
— Сотрудники полиции вызвали иных сотрудников правоохранительных органов, после чего удалось осуществить задержание мужчин в порядке ст. 91 УПК РФ. Они были доставлены к следователю территориального следственного подразделения, — добавили в пресс-службе.
В ближайшее время в Заельцовском районном суде будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Следователи продолжают расследование.
Недавно NGS.RU писал о том, что задержали подозреваемых в вооруженных нападениях на магазины по продаже ювелирных изделий.