Появилось видео с задержанием пьяных мужчин в Новосибирске, которые угрожали полицейским

Вчера утром, 28 августа, двое сотрудников отдела полиции поехали на улицу Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска, чтобы проверить сообщение о правонарушении. На месте они обнаружили трех мужчин в состоянии алкогольного опьянения, которые отказались показывать документы, начали оскорблять сотрудников полиции и угрожать им.



В распоряжении редакции появилось видео с задержанием буйных мужчин. Автор ролика сообщает, что под его окнами собралось примерно 7 полицейских машин. На кадрах видно, что сотрудники пытаются задержать мужчин, но те сопротивляются, в конце концов, полицейские усаживают их в автомобили и увозят.