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Двое мужчин и женщина — в тяжелом состоянии. Медики спасают выживших в ДТП, где погибли 16 человек

Следственный комитет завел уголовное дело по факту страшной аварии на трассе М-5

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В результате ДТП погибли 16 человек, за жизни нескольких пострадавших борются медики

В результате ДТП погибли 16 человек, за жизни нескольких пострадавших борются медики

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил правоохранительным органам разобраться в причинах ДТП на трассе М-5 «Урал», где погибли 16 человек.

— Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших в страшном ДТП, — сообщил Алексей Русских. — Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас врачи переводят пострадавших в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске.

На месте продолжают работать все экстренные службы. Следователи регионального управления СКР завели уголовное дело.

Известно, что в салоне автобуса на момент ДТП находились 18 человек, и по одному человеку ехали в грузовых автомобилях. По предварительным данным, в результате аварии погибли 16 человек: 15 пассажиров микроавтобуса и один водитель фуры.

Напомним, авария произошла днем 21 августа — столкнулись микроавтобус Mercedes с пассажирами и два грузовика. Очевидцы рассказали, что автобус буквально смяло между фурами. Как уточнили в правоохранительных органах, в салоне находились граждане Киргизии. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречку и столкнулся с минивэном.

ДТПМ-5 Урал
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